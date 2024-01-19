Юноша в Екатеринбурге попался со 100 граммами мефедрона

Задержанным оказался 19-летний молодой человек, который работает на складе. У него обнаружили около 100 граммов мефедрона. В отношении него возбудили уголовное дело за попытку распространения наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.