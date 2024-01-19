Юноша в Екатеринбурге попался со 100 граммами мефедрона

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
У полицейских появились сведения о том, что в ближайшей лесополосе действует наркоторговец. Правоохранители вскоре сумели на него выйти и задержать, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.
Задержанным оказался 19-летний молодой человек, который работает на складе. У него обнаружили около 100 граммов мефедрона. В отношении него возбудили уголовное дело за попытку распространения наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
Напомним, в Екатеринбурге задержали местного жителя за распространение наркотиков. В отношении него возбудили уголовное дело.