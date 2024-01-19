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Молодому человеку в Екатеринбурге грозит до 15 лет тюрьмы за наркотики

Юноша в Екатеринбурге попался со 100 граммами мефедрона

19 января 2024, 03:48
Фото: 1MI

Молодому человеку в Екатеринбурге грозит до 15 лет тюрьмы за наркотики

Сотрудники полиции в Екатеринбурге поймали молодого человека, который занимался оборотом наркотиков.

У полицейских появились сведения о том, что в ближайшей лесополосе действует наркоторговец. Правоохранители вскоре сумели на него выйти и задержать, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.

Задержанным оказался 19-летний молодой человек, который работает на складе. У него обнаружили около 100 граммов мефедрона. В отношении него возбудили уголовное дело за попытку распространения наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, в Екатеринбурге задержали местного жителя за распространение наркотиков. В отношении него возбудили уголовное дело.

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