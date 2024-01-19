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30 тысяч семей Свердловской области получили бесплатные земельные участки

Земельные участки в Свердловской области подарили 30 тысячам семей

19 января 2024, 08:14
Фото: Midjourney

30 тысяч семей Свердловской области получили бесплатные земельные участки

В Свердловской области 30 тысячам многодетным гражданам безвозмездно предоставили земельные участки.

На заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев поручил продолжить работу над вопросами жилищных условий льнотников, в частности семей, имеющих более 3 детей. За последние 13 лет в регионе порядка 30 тысяч семей получили участки, а свыше 12 тысяч из них еще и выплаты.

Сейчас на аналогичную поддержку от государства рассчитывают более семи тысяч семей. Евгений Куйвашев считает, что важно обустроить участки так, чтобы там было все необходимое, а также вся инфраструктура.

Известно, что за шесть лет очередь их льготников на получение участка уменьшилась с 25 тысяч до 7,5 тысяч.

Для льготных категорий граждан в муниципалитетах предусмотрены 3,3 тысячи участков.

Ранее сообщалось, что на одном из пустырей Вагонки в Нижнем Тагиле появятся новые жилые дома.

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#Общество#Свердловская область#Многодетные семьи#Инфраструктура#Жилищные условия#Земельные участки#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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