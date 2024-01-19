Земельные участки в Свердловской области подарили 30 тысячам семей

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
На заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев поручил продолжить работу над вопросами жилищных условий льнотников, в частности семей, имеющих более 3 детей. За последние 13 лет в регионе порядка 30 тысяч семей получили участки, а свыше 12 тысяч из них еще и выплаты.
Сейчас на аналогичную поддержку от государства рассчитывают более семи тысяч семей. Евгений Куйвашев считает, что важно обустроить участки так, чтобы там было все необходимое, а также вся инфраструктура.
Известно, что за шесть лет очередь их льготников на получение участка уменьшилась с 25 тысяч до 7,5 тысяч.
Для льготных категорий граждан в муниципалитетах предусмотрены 3,3 тысячи участков.
Ранее сообщалось, что на одном из пустырей Вагонки в Нижнем Тагиле появятся новые жилые дома.