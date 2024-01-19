Земельные участки в Свердловской области подарили 30 тысячам семей

На заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев поручил продолжить работу над вопросами жилищных условий льнотников, в частности семей, имеющих более 3 детей. За последние 13 лет в регионе порядка 30 тысяч семей получили участки, а свыше 12 тысяч из них еще и выплаты.