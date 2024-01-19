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В Нижнем Тагиле жители окунаются в прорубь на Крещение

Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru

19 января 2024, 08:00
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле жители окунаются в прорубь на Крещение

В Крещение 19 января жители Нижнего Тагила приезжают к главной городской купели и окунаются. В течение всего дня до позднего вечера у желающих есть возможность очиститься и заодно испытать свою силу духа.

Единственная разрешенная купель в Нижнем Тагиле находится на тагильской набережной у клуба моржей. Накануне ее привели в порядок: очистили ото льда, намерзшего за ночь, огородили территорию и расположили две палатки для переодевания.

На место люди приходят, взяв с собой пакет с сухими вещами. Термосы пригождаются разве что тем, кто не окунается — им действительно холодно, ведь на градуснике -19 градусов Цельсия. А вот после пребывания в холодной воде люди ощущают тепло. Моржи уверены, что это идеальная температура для зимнего купания.

Крещенские купания в Нижнем ТагилеКрещенские купания в Нижнем Тагиле
Крещенские купания в Нижнем ТагилеКрещенские купания в Нижнем Тагиле
Крещенские купания в Нижнем ТагилеКрещенские купания в Нижнем Тагиле
Крещенские купания в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

В этом году у купели оборудованы четыре спуска, чтобы раздетые люди не мерзли в ожидании.

Прорубь в Нижнем ТагилеПрорубь в Нижнем Тагиле
Прорубь в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

До обеда у проруби не так много окунающихся, гораздо больше спасателей и полицейских, неподалеку дежурят врачи, которые обеспечивают безопасность горожан. Говорят, пока обходится без происшествий.

Крещение в Нижнем ТагилеКрещение в Нижнем Тагиле
Крещение в Нижнем ТагилеКрещение в Нижнем Тагиле
Крещение в Нижнем ТагилеКрещение в Нижнем Тагиле
Крещение в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Окунаются преимущественно мужчины самого разного возраста, но и закаленных женщин достаточно.

Купание в проруби в Нижнем ТагилеКупание в проруби в Нижнем Тагиле
Купание в проруби в Нижнем ТагилеКупание в проруби в Нижнем Тагиле
Купание в проруби в Нижнем ТагилеКупание в проруби в Нижнем Тагиле
Купание в проруби в Нижнем ТагилеКупание в проруби в Нижнем Тагиле
Купание в проруби в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Среди очищающихся была и девочка лет 10-ти, которая пришла окунаться в компании папы и мамы. Малышка уверенно и без страха погрузилась в воду, а на суше ее уже ждал один из спасателей, подавших ей руку.

Купание в Крещение в Нижнем ТагилеКупание в Крещение в Нижнем Тагиле
Купание в Крещение в Нижнем ТагилеКупание в Крещение в Нижнем Тагиле
Купание в Крещение в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Окунаться также пришли мужчины неславянской внешности. Один из них признался корреспонденту, что это для него первый опыт ныряния в прорубь. Другой даже решил обтереться снегом после крещенских купаний.

Купель в Нижнем ТагилеКупель в Нижнем Тагиле
Купель в Нижнем ТагилеКупель в Нижнем Тагиле
Купель в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Солнечная погода и зимний пейзаж создают хорошую атмосферу на тагильской набережной. В течение всего дня и до позднего вечера Крещенские купания в Нижнем Тагиле продолжатся. Для жителей города окунание в прорубь — это прекрасная возможность завершить рабочую неделю.

TagilCity.ru пообщался с врачом и узнал, какие есть риски купания в проруби. Также редакция собрала рекомендации по правильному погружению в холодную воду в зимнее время.

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