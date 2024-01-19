Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru

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Updated Сегодня, 08:04
Единственная разрешенная купель в Нижнем Тагиле находится на тагильской набережной у клуба моржей. Накануне ее привели в порядок: очистили ото льда, намерзшего за ночь, огородили территорию и расположили две палатки для переодевания.
На место люди приходят, взяв с собой пакет с сухими вещами. Термосы пригождаются разве что тем, кто не окунается — им действительно холодно, ведь на градуснике -19 градусов Цельсия. А вот после пребывания в холодной воде люди ощущают тепло. Моржи уверены, что это идеальная температура для зимнего купания.
В этом году у купели оборудованы четыре спуска, чтобы раздетые люди не мерзли в ожидании.
До обеда у проруби не так много окунающихся, гораздо больше спасателей и полицейских, неподалеку дежурят врачи, которые обеспечивают безопасность горожан. Говорят, пока обходится без происшествий.
Окунаются преимущественно мужчины самого разного возраста, но и закаленных женщин достаточно.
Среди очищающихся была и девочка лет 10-ти, которая пришла окунаться в компании папы и мамы. Малышка уверенно и без страха погрузилась в воду, а на суше ее уже ждал один из спасателей, подавших ей руку.
Окунаться также пришли мужчины неславянской внешности. Один из них признался корреспонденту, что это для него первый опыт ныряния в прорубь. Другой даже решил обтереться снегом после крещенских купаний.
Солнечная погода и зимний пейзаж создают хорошую атмосферу на тагильской набережной. В течение всего дня и до позднего вечера Крещенские купания в Нижнем Тагиле продолжатся. Для жителей города окунание в прорубь — это прекрасная возможность завершить рабочую неделю.
TagilCity.ru пообщался с врачом и узнал, какие есть риски купания в проруби. Также редакция собрала рекомендации по правильному погружению в холодную воду в зимнее время.