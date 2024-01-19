Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru

На место люди приходят, взяв с собой пакет с сухими вещами. Термосы пригождаются разве что тем, кто не окунается — им действительно холодно, ведь на градуснике -19 градусов Цельсия. А вот после пребывания в холодной воде люди ощущают тепло. Моржи уверены, что это идеальная температура для зимнего купания.