Экстренную посадку в Екатеринбурге совершил самолет из Москвы

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:57
Это следует из данных портала Flightradar. Самолет должен был совершить посадку в Перми в 21:45. Сперва он кружил над городом, а затем сел в уральской столице.
Издание 59.ру пишет, что местный аэропорт закрылся из-за погодных условий. В Перми наблюдаются снегопады и сильный ветер. Взлетная полоса стала скользкой. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Местная прокуратура проводит проверку. Известно, что самолет уже вылетел из Екатеринбурга и совершил посадку в Перми.
Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» ждет проверка из-за самолета с неисправным двигателем.