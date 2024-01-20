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Published Сегодня, 05:54

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Updated Сегодня, 05:57

Самолет совершил внезапную посадку в Екатеринбурге

Экстренную посадку в Екатеринбурге совершил самолет из Москвы

20 января 2024, 05:54
Фото: 1MI

Самолет совершил внезапную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Пермь, совершил внезапную посадку в аэропорту Кольцово.

Это следует из данных портала Flightradar. Самолет должен был совершить посадку в Перми в 21:45. Сперва он кружил над городом, а затем сел в уральской столице.

Издание 59.ру пишет, что местный аэропорт закрылся из-за погодных условий. В Перми наблюдаются снегопады и сильный ветер. Взлетная полоса стала скользкой. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Местная прокуратура проводит проверку. Известно, что самолет уже вылетел из Екатеринбурга и совершил посадку в Перми.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» ждет проверка из-за самолета с неисправным двигателем.

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