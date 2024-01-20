«Кто первый, того и яйца»: в Нижнем Тагиле стартовал необычный розыгрыш

Напомним, что в последнее время в России подорожали яйца. В Свердловской области они стали дороже на 51% за год. К примеру, в декабре 2023 года десяток стоил до 120 рублей. Сейчас же некоторые пользователи отмечают, что яйца уже стоят до 180 рублей.