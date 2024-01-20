«Кто первый, того и яйца»: в Нижнем Тагиле стартовал необычный розыгрыш

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
По условиям конкурса, организованного центром реабилитации диких животных, победит тот, кто первый доедет до них и споет песню про яйца.
Обязательным условием является выразительность песни и готовность унести яйцо павлина, утки, курицы и перепелки с собой. Как у нас говорится, кто первый — того и яйца. Или, какое время — такие и розыгрыши, — отметил организаторы.
Напомним, что в последнее время в России подорожали яйца. В Свердловской области они стали дороже на 51% за год. К примеру, в декабре 2023 года десяток стоил до 120 рублей. Сейчас же некоторые пользователи отмечают, что яйца уже стоят до 180 рублей.
Подорожание вызвало очереди за наиболее дешевыми яйцами. Они наблюдались в ноябре и декабре в разных торговых точках с более-менее приемлемыми ценами.