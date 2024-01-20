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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Домашние яйца разыгрывают в Нижнем Тагиле

«Кто первый, того и яйца»: в Нижнем Тагиле стартовал необычный розыгрыш

20 января 2024, 09:46
Фото: Центр реабилитации диких животных

Домашние яйца разыгрывают в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле стартовал необычный розыгрыш. Жителям предлагается выиграть домашние яйца.

По условиям конкурса, организованного центром реабилитации диких животных, победит тот, кто первый доедет до них и споет песню про яйца.

Обязательным условием является выразительность песни и готовность унести яйцо павлина, утки, курицы и перепелки с собой. Как у нас говорится, кто первый — того и яйца. Или, какое время — такие и розыгрыши, — отметил организаторы.

Напомним, что в последнее время в России подорожали яйца. В Свердловской области они стали дороже на 51% за год. К примеру, в декабре 2023 года десяток стоил до 120 рублей. Сейчас же некоторые пользователи отмечают, что яйца уже стоят до 180 рублей.

Подорожание вызвало очереди за наиболее дешевыми яйцами. Они наблюдались в ноябре и декабре в разных торговых точках с более-менее приемлемыми ценами.

13,5 рубля за одно. В Нижнем Тагиле начали продавать яйца поштучно
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