Мертвым найден кот, которого выбросили из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
После произошедшего питомца искали порядка шести тысячи человек. В результате был найден труп, сообщает «Рен ТВ».
Напомним, что проводница выбросила питомца, когда состав остановился на станции в Кирове 11 января. После этого волонтеры искали кота и днем, и ночью.
Ранее сообщалось, что проводница выбросила кота, подумав, что он бездомный. Она рассказывала, что выбросила животное после того, как не нашла его хозяев в поезде. На самом деле кот сначала ехал в плацкарте в переноске, и в какой-то момент убежал от хозяев.