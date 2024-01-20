Мертвым найден кот, которого выбросили из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург

Ранее сообщалось, что проводница выбросила кота, подумав, что он бездомный. Она рассказывала, что выбросила животное после того, как не нашла его хозяев в поезде. На самом деле кот сначала ехал в плацкарте в переноске, и в какой-то момент убежал от хозяев.