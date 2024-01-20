tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Выброшенный из поезда под Екатеринбургом домашний кот найден мертвым

Мертвым найден кот, которого выбросили из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург

20 января 2024, 07:56
Фото: Midjourney

Выброшенный из поезда под Екатеринбургом домашний кот найден мертвым

Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, нашли мертвым. Он ехал с хозяевами, у него был билет.

После произошедшего питомца искали порядка шести тысячи человек. В результате был найден труп, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, что проводница выбросила питомца, когда состав остановился на станции в Кирове 11 января. После этого волонтеры искали кота и днем, и ночью.

Ранее сообщалось, что проводница выбросила кота, подумав, что он бездомный. Она рассказывала, что выбросила животное после того, как не нашла его хозяев в поезде. На самом деле кот сначала ехал в плацкарте в переноске, и в какой-то момент убежал от хозяев.

Жителям Челябинска продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон
Узнать подробнее
Читайте также:
Выяснены обстоятельства снятия отца и дочери с поезда в Свердловской областиОтца и дочь сняли с поезда в Серове из-за отсутствия оригинала паспортаПассажиры поезда Челябинск-Екатеринбург пожаловались на холод
#Происшествия#Труп#Волонтеры#Поезд#Кот#Питомец#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
Вчера, 08:00
Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби
Вчера, 07:09
Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницу
Вчера, 04:50
Более 2 млрд рублей: кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой
18 января, 10:15
Пассажирский автобус запустят по мосту через Тагильский пруд в 2024 году
Вчера, 14:08
3 тысячи тагильчан окунулись в купели на Крещение
Вчера, 16:38