На тараканов жалуются посетители фитнес-клуба в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Неприятное зрелище екатеринбуржцы сняли на видео в фитнес-клубе Green Fitness. По их словам, они пожаловались администраторам на ресепшен, но они никак не отреагировали.
Позднее они сказали, что руководство в курсе этого. Также девушки предположили, что насекомые прибежали сюда из фудкорта ТЦ «Гринвич». Он находится на этаж выше.
В спортклубе сказали, что будут проводить дезинсекцию помещений чаще. В фудкорте ответили, что такое предположение соседей порочит их репутацию. Также здесь сказали, что у них регулярно обрабатываются помещения.
Ранее первокурсница УрФУ в Екатеринбурге пожаловалась на тараканов. Они ползали по стенам.