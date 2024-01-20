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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Тараканы атаковали фитнес-клуб в центре Екатеринбурга

На тараканов жалуются посетители фитнес-клуба в центре Екатеринбурга

20 января 2024, 11:24
Фото: Midjourney

Тараканы атаковали фитнес-клуб в центре Екатеринбурга

Посетители фитнес-клуба в центре Екатеринбурга пожаловались на тараканов в коридорах и раздевалках.

Неприятное зрелище екатеринбуржцы сняли на видео в фитнес-клубе Green Fitness. По их словам, они пожаловались администраторам на ресепшен, но они никак не отреагировали.

Позднее они сказали, что руководство в курсе этого. Также девушки предположили, что насекомые прибежали сюда из фудкорта ТЦ «Гринвич». Он находится на этаж выше.

В спортклубе сказали, что будут проводить дезинсекцию помещений чаще. В фудкорте ответили, что такое предположение соседей порочит их репутацию. Также здесь сказали, что у них регулярно обрабатываются помещения.

Ранее первокурсница УрФУ в Екатеринбурге пожаловалась на тараканов. Они ползали по стенам.

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#Происшествия#Руководство#Тараканы#Екатеринбург#Фудкорт#Дезинсекция#Дарья Сорокина#Раздевалки
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