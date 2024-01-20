tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Неснежная ветреная рабочая неделя ожидается в Нижнем Тагиле

Неснежная ветреная рабочая неделя ожидается в Нижнем Тагиле

20 января 2024, 08:48
Фото: Midjourney
Холода до -13 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе.

Так, в понедельник, 22 января, утром будет до -4 градусов, а также ожидаются осадки в виде снега. На следующий день потеплеет до -13 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

В среду ожидается -9 градусов, а в четверг до -10 градусов. Аналогичная погода будет и в пятницу. В рабочие дни ветер может достигнуть семи метров в секунду.

В субботу и воскресенье, 27–28 января, днем прогнозируется до -13 градусов, в ночью до -17 градусов. Ветер достигнет 8 метров в секунду. Количество осадков слегка превысит норму.

Ранее сообщалось, что аномальные холода отступят в феврале в Свердловской области.

Мама мальчика, гулявшего на морозе в носках в Екатеринбурге, раскаялась
Узнать подробнее
Читайте также:
Экстремальные холода наступают на Свердловскую областьПассажиры поезда Челябинск-Екатеринбург пожаловались на холод
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Снег#Температура#Осадки#Погода#Ветер#Холод#Окружающая среда#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
Вчера, 08:00
Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби
Вчера, 07:09
Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницу
Вчера, 04:50
Более 2 млрд рублей: кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой
18 января, 10:15
Пассажирский автобус запустят по мосту через Тагильский пруд в 2024 году
Вчера, 14:08
3 тысячи тагильчан окунулись в купели на Крещение
Вчера, 16:38