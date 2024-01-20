Неснежная ветреная рабочая неделя ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Так, в понедельник, 22 января, утром будет до -4 градусов, а также ожидаются осадки в виде снега. На следующий день потеплеет до -13 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
В среду ожидается -9 градусов, а в четверг до -10 градусов. Аналогичная погода будет и в пятницу. В рабочие дни ветер может достигнуть семи метров в секунду.
В субботу и воскресенье, 27–28 января, днем прогнозируется до -13 градусов, в ночью до -17 градусов. Ветер достигнет 8 метров в секунду. Количество осадков слегка превысит норму.
Ранее сообщалось, что аномальные холода отступят в феврале в Свердловской области.