Осколки в еде попались первоклассникам школы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В скорую помощь никто не обращался, отметили в мэрии. Не понадобилась детям помощь и иных специалистов. Теперь ведомство намерено установить все детали, а также проверит другие школы. ЧП находится на контроле у мэра Владислава Пинаева.
Напомним, что пожаловалась на случившееся мать одной их школьниц Елена Щербакова. Она сказала, что дети ели хлеб компании «Тагилхлеб». Время обеда пять учеников чуть не проглотили осколки. Их отправили к медсестре.
По словам дочки женщины, одна ученица порезал язык. Для нее вызвали скорую, так как заподозрили, что она проглотила стекло, к тому же у нее болел желудок в тот момент.
Ранее сообщалось, что родители школьников пожаловались на аварийное состояние школы №36 в Екатеринбурге.