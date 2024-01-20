«Отопление отключили»: кипяток хлещет из батареи подъезда жилого дома в Первоуральске

Ранее вице-мэр Нижнего Тагила Владислав Горячкин обвинил управляющую компанию в аварии на Вагонке. Он считает, что с их стороны не было должной реакции на прорыв теплотрассы и сообщения о том, что нужно сбросить воду после ликвидации утечки. В итоге работа по возобновлению отопления получилась долгой.