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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

В Первоуральске в подъезде дома прорвало батарею

«Отопление отключили»: кипяток хлещет из батареи подъезда жилого дома в Первоуральске

20 января 2024, 11:23
Фото: 1MI

В Первоуральске в подъезде дома прорвало батарею

Жители Первоуральска пожаловались на батарею в подъезде, из которой хлещет кипяток. ЧП произошло в доме №24А по улице Гагарина.

По словам местной жительницы, батареи не грели еще с 1 января. Однако кипяток из батареи полился лишь 20 января. После этого во всем доме пропало отопление, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Жители звонили в аварийную службу, заявку приняли, однако проблема пока не решена.

Ранее вице-мэр Нижнего Тагила Владислав Горячкин обвинил управляющую компанию в аварии на Вагонке. Он считает, что с их стороны не было должной реакции на прорыв теплотрассы и сообщения о том, что нужно сбросить воду после ликвидации утечки. В итоге работа по возобновлению отопления получилась долгой.

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#Происшествия#Первоуральск#Вода#Отопление#Жилой дом#Теплотрасса#Батарея#Кипяток#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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