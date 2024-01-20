«Отопление отключили»: кипяток хлещет из батареи подъезда жилого дома в Первоуральске

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
По словам местной жительницы, батареи не грели еще с 1 января. Однако кипяток из батареи полился лишь 20 января. После этого во всем доме пропало отопление, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Жители звонили в аварийную службу, заявку приняли, однако проблема пока не решена.
Ранее вице-мэр Нижнего Тагила Владислав Горячкин обвинил управляющую компанию в аварии на Вагонке. Он считает, что с их стороны не было должной реакции на прорыв теплотрассы и сообщения о том, что нужно сбросить воду после ликвидации утечки. В итоге работа по возобновлению отопления получилась долгой.