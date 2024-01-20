Пенсионеры, зэки: потенциальные работники при дефиците кадров в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Как правило, работодатели любят нанимать на работу людей до 35 лет. Однако им рекомендуется обратить внимание и на более взрослых работников, пишет Е1.
По данным кадровиков, в регионе не хватает рабочих, специалистов на производствах, в продажах, рознице, транспорте и строительстве. Они советуют также искать сотрудников в неожиданных местах. Например, в колониях.
Также сейчас актуален поиск сотрудников среди декретниц, избыточного количества женщин на рынке труда нет, но смотреть в эту сторону стоит, — добавили кадровики.
Кроме того, обращать внимание специалисты рекомендуют на студентов, инвалидов и людей, имеющих судимость.
Отмечается, что сейчас для соискателей приоритетам пользуются вакансии с удаленным форматом работы и гибким графиком. Также они ценят достойные условия труда.
Ранее были названы специалисты, которых остро не хватает в Свердловской области.