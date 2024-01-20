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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Дефицит кадров продолжится в Свердловской области в 2024 году

Пенсионеры, зэки: потенциальные работники при дефиците кадров в Свердловской области

20 января 2024, 07:28
Фото: 1MI

Дефицит кадров продолжится в Свердловской области в 2024 году

В Свердловской области в 2024 году продолжится дефицит кадров, прогнозируют эксперты. Поэтому работодателям предлагают обратить внимание на возрастных сотрудников.

Как правило, работодатели любят нанимать на работу людей до 35 лет. Однако им рекомендуется обратить внимание и на более взрослых работников, пишет Е1.

По данным кадровиков, в регионе не хватает рабочих, специалистов на производствах, в продажах, рознице, транспорте и строительстве. Они советуют также искать сотрудников в неожиданных местах. Например, в колониях.

Также сейчас актуален поиск сотрудников среди декретниц, избыточного количества женщин на рынке труда нет, но смотреть в эту сторону стоит, — добавили кадровики.

Кроме того, обращать внимание специалисты рекомендуют на студентов, инвалидов и людей, имеющих судимость.

Отмечается, что сейчас для соискателей приоритетам пользуются вакансии с удаленным форматом работы и гибким графиком. Также они ценят достойные условия труда.

Ранее были названы специалисты, которых остро не хватает в Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Работа#Производство#Специалисты#Работодатели#Рабочие#Екатеринбург#Дефицит кадров#Дарья Сорокина
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