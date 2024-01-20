После истории кота Твикса из поездов запретят высаживать животных

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Представители «РЖД» сообщили, что им жаль, что кот погиб, и они просят прощения у его хозяев.
Внутри компании состоялось расследование. Были найдены недочеты в документах. В РЖД также отметили, что к трагедии привело неблагоприятное стечение обстоятельств. Кроме того, в случившемся виноваты обе стороны.
Чтобы подобных происшествий больше не было, в компании намерены изменить документацию, касающуюся перевозки животных. Сотрудникам «РЖД» запретят высаживать животных, о чем пропишут в документах.
А в подобных обстоятельствах будет предусмотрена передача животного работникам на остановках. Там их будут отдавать зоозащитникам.
Кроме того, теперь дочерняя компания «РЖД» АО «ФПК» планирует подписать договоры с организациями помощи безнадзорным животным в регионах страны. Им будет оказываться помощь.
Напомним, что кота Твикса выбросила проводница на одной из остановок. Она подумала, что уличный кот случайно забежал в поезд. Его искали несколько дней и нашли мертвым.