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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В «РЖД» введут новые правила перевозки животных после гибели кота Твикса

После истории кота Твикса из поездов запретят высаживать животных

20 января 2024, 12:40
Фото: 1MI

В «РЖД» введут новые правила перевозки животных после гибели кота Твикса

В «РЖД» решили ввести новые правила перевозки животных после ЧП с котом Твиксом, которого выбросила на улицу проводница. Питомец погиб.

Представители «РЖД» сообщили, что им жаль, что кот погиб, и они просят прощения у его хозяев.

Внутри компании состоялось расследование. Были найдены недочеты в документах. В РЖД также отметили, что к трагедии привело неблагоприятное стечение обстоятельств. Кроме того, в случившемся виноваты обе стороны.

Чтобы подобных происшествий больше не было, в компании намерены изменить документацию, касающуюся перевозки животных. Сотрудникам «РЖД» запретят высаживать животных, о чем пропишут в документах.

А в подобных обстоятельствах будет предусмотрена передача животного работникам на остановках. Там их будут отдавать зоозащитникам.

Кроме того, теперь дочерняя компания «РЖД» АО «ФПК» планирует подписать договоры с организациями помощи безнадзорным животным в регионах страны. Им будет оказываться помощь.

Напомним, что кота Твикса выбросила проводница на одной из остановок. Она подумала, что уличный кот случайно забежал в поезд. Его искали несколько дней и нашли мертвым.

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#Общество#Животные#Помощь#РЖД#Зоозащитники#Передача#Кот#Перевозка#Организации#Трагедия#Екатеринбург#Документация#Дарья Сорокина
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