«Пьяный водитель ушел и оставил машину»: о странном ДТП рассказала жительница Тагила

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
После столкновения мужчина вышел из машины и ушел пешком, при этом оставив свой автомобиль. О этом сообщается в сообществе «Черный список Тагила».
Отмечается, что авария случилась примерно в 17:30.
До нашего столкновения он чуть не въехал в другую машину по встречке, потом остановился на аварийку и, продолжив движение, въехал в меня сзади, — рассказывает подробности пострадавшая.
Теперь он ищет свидетелей аварии, либо тех, к кого есть записи с видеорегистратора.
Ранее была названа причина большинства аварий в Свердловской области. В основном, это нарушение очередности проезда.