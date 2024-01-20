«Пьяный водитель ушел и оставил машину»: о странном ДТП рассказала жительница Тагила

В Нижнем Тагиле пьяный водитель ушел с места ДТП пешком

В Нижнем Тагиле 15 января на Салдинском шоссе около парковки на проходной, где «Комсомольская УВЗ», произошла авария. По словам пострадавшей Анны, в нее врезался пьяный водитель.