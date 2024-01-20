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Published Сегодня, 05:50

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Updated Сегодня, 05:52

В Нижнем Тагиле пьяный водитель ушел с места ДТП пешком

«Пьяный водитель ушел и оставил машину»: о странном ДТП рассказала жительница Тагила

20 января 2024, 05:50
Фото: «Черный список Тагила»

В Нижнем Тагиле пьяный водитель ушел с места ДТП пешком

В Нижнем Тагиле 15 января на Салдинском шоссе около парковки на проходной, где «Комсомольская УВЗ», произошла авария. По словам пострадавшей Анны, в нее врезался пьяный водитель.

После столкновения мужчина вышел из машины и ушел пешком, при этом оставив свой автомобиль. О этом сообщается в сообществе «Черный список Тагила».

Отмечается, что авария случилась примерно в 17:30.

До нашего столкновения он чуть не въехал в другую машину по встречке, потом остановился на аварийку и, продолжив движение, въехал в меня сзади, — рассказывает подробности пострадавшая.

Теперь он ищет свидетелей аварии, либо тех, к кого есть записи с видеорегистратора.

Ранее была названа причина большинства аварий в Свердловской области. В основном, это нарушение очередности проезда.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свидетели#Пострадавший#Пьяный водитель#Видеорегистратор#Екатеринбург#Авария#Салдинское шоссе#Дарья Сорокина
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