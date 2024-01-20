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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Житель Каменска-Уральского пожаловался на запрет выезда заграницу

Работнику оборонного предприятия в Каменске-Уральском не выдают загранпаспорт

20 января 2024, 10:26
Фото: 1MI

Житель Каменска-Уральского пожаловался на запрет выезда заграницу

Житель Каменска-Уральского, работающий на оборонном предприятии, пожаловался на то, что ему не выдают загранпаспорт. Делают это, как утверждает мужчина, по указке его начальника.

Все это происходит с начала января. Работнику объяснили это тем, что в России сложная коронавирусная обстановка, хотя пандемия, по официальным данным, завершилась.

У меня третья форма допуска, писал заявление и ходил к первому заместителю директора по безопасности, он сослался на политическую ситуацию в стране, — рассказал сотрудник.

Также мужчина пояснил, что 9 января он писал заявление, в котором рассказал о своих планах, связанных с поездками. Рассмотрение его вопроса сначала постоянно переносили «на завтра». Позднее, как рассказал мужчина, его просто «отчитали».

Кроме того, мужчина ссылается на постановление РФ «О порядке допуска должностных лиц РФ к гостайне». Он уверен, что при третьей форме допуска ограничений на выезд из страны нет. Однако нужно просто сообщать начальству о своих планах.

Ранее жителей Челябинска массово не выпускали за границу из-за ошибок в загранпаспортах.

Больше полумиллиона жителей Свердловской области не могут выехать за границу
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#Происшествия#Каменск-Уральский#Ограничения#Загранпаспорт#Выезд из страны#Екатеринбург#Пандемия#Дарья Сорокина
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