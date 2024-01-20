Работнику оборонного предприятия в Каменске-Уральском не выдают загранпаспорт

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Все это происходит с начала января. Работнику объяснили это тем, что в России сложная коронавирусная обстановка, хотя пандемия, по официальным данным, завершилась.
У меня третья форма допуска, писал заявление и ходил к первому заместителю директора по безопасности, он сослался на политическую ситуацию в стране, — рассказал сотрудник.
Также мужчина пояснил, что 9 января он писал заявление, в котором рассказал о своих планах, связанных с поездками. Рассмотрение его вопроса сначала постоянно переносили «на завтра». Позднее, как рассказал мужчина, его просто «отчитали».
Кроме того, мужчина ссылается на постановление РФ «О порядке допуска должностных лиц РФ к гостайне». Он уверен, что при третьей форме допуска ограничений на выезд из страны нет. Однако нужно просто сообщать начальству о своих планах.
Ранее жителей Челябинска массово не выпускали за границу из-за ошибок в загранпаспортах.