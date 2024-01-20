Силовики нагрянули в школы и детсады Екатеринбурга

В департаменте образования отметили, что кадый год выделяются средства для того, чтобы в школах и детсадах усилили меры безопасности. За минувший год в 11 зданиях была установлена система оповещения, еще в 17 появились камеры, в 18 — сигнализация. В шести детских учрежденияях установили тревожные кнопки.