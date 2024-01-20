Силовики нагрянули в школы и детсады Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В основном, в школах не находили тревожную кнопку, сигнализацию и системы видеонаблюдения, сообщает Е1.
В результате садики и школы обязали исправить недочеты, на что им дали два месяца. Однако ряд учреждений заявил, что у них нет денег, чтобы все исправить.
Далее состоялись суды. На сайте Ленинского районного суда от 10 января имеется как минимум десять дел на этот счет. Иск получили: школы №85, №149, №175, №16, №123, №64, №154, лицей №3, №159 и гимназия №5.
С момента первой проверки прошло уже полтора года, а нарушения все еще не устранены.
В департаменте образования отметили, что кадый год выделяются средства для того, чтобы в школах и детсадах усилили меры безопасности. За минувший год в 11 зданиях была установлена система оповещения, еще в 17 появились камеры, в 18 — сигнализация. В шести детских учрежденияях установили тревожные кнопки.
В планах у учреждений — проделать еще некоторые работы до 2026 года. В ведомстве также отметили, что на безопасность в учредениях образования будет потрачено около 44 миллионов.
Ранее сообщалось, чтов Екатеринбурге хотят построить школу за 3 млрд рублей.