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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Свердловская область оказалась в числе лидеров по развитию туризма

Свердловская область признана одной из лучших для туризма

20 января 2024, 11:37
Фото: 1MI

Свердловская область оказалась в числе лидеров по развитию туризма

Свердловскую область назвали одной из лучшей по туристической привлекательности.

Исследование провели специалисты агентства ESG-лаборатория МГУ. Регион стал четвертым в рейтинге. Уступила область по туристической привлекательности лишь Санкт-Петербургу, Татарстану и Краснодарскому краю.

Также хорошими для путешествий регионов специалисты назвали Тюменскую, Калининградскую и Мурманскую области, сообщает департамент информполитики.

Напомним, что в прошлом году регион посетили более 3,5 млн туристов, из них 2 млн россиян воспользовались гостиницами.

Надавно стало известно, что для региона выделят 590 млн на развитие инфраструктуры для туристов.

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#Общество#Свердловская область#Туризм#Рейтинг#Путешествия#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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