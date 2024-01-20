Свердловская область признана одной из лучших для туризма

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Исследование провели специалисты агентства ESG-лаборатория МГУ. Регион стал четвертым в рейтинге. Уступила область по туристической привлекательности лишь Санкт-Петербургу, Татарстану и Краснодарскому краю.
Также хорошими для путешествий регионов специалисты назвали Тюменскую, Калининградскую и Мурманскую области, сообщает департамент информполитики.
Напомним, что в прошлом году регион посетили более 3,5 млн туристов, из них 2 млн россиян воспользовались гостиницами.
Надавно стало известно, что для региона выделят 590 млн на развитие инфраструктуры для туристов.