Зайцы и лисы атакуют огород жителя Свердловской области

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По словам мужчины, каждую весну появляются зайцы, а одна зайчиха вместе с зайчатами год назад жила у него на огороде с весны до осени, сообщает «Тагил ТВ».
От животных Руслану приходится закрывать урожай. Диких зверей со своего участка он не выгоняет и говорит, что не испытывает каких-либо серьезных неудобств из-за них.
Напомним, что в октябре на перекрестке улиц Ленина и Огаркова в Нижнем Тагиле очевидцы заметили дикую лисицу. Лиса шла по направлению к магазину, в котором продавались шубы.