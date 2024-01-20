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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Лиса ходит в огород к жителю поселка в Свердловской области

Зайцы и лисы атакуют огород жителя Свердловской области

20 января 2024, 10:23
Фото: 1MI

Лиса ходит в огород к жителю поселка в Свердловской области

В огород жителя поселка Серебрянка Руслана регулярно приходят лисы и зайцы. Они попали на записи камер видеонаблюдения.

По словам мужчины, каждую весну появляются зайцы, а одна зайчиха вместе с зайчатами год назад жила у него на огороде с весны до осени, сообщает «Тагил ТВ».

От животных Руслану приходится закрывать урожай. Диких зверей со своего участка он не выгоняет и говорит, что не испытывает каких-либо серьезных неудобств из-за них.

Напомним, что в октябре на перекрестке улиц Ленина и Огаркова в Нижнем Тагиле очевидцы заметили дикую лисицу. Лиса шла по направлению к магазину, в котором продавались шубы.

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#Общество#Свердловская область#Урожай#Видеонаблюдение#Огород#Екатеринбург#Лисы#Дарья Сорокина
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