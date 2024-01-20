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Жители Екатеринбурга ответили вице-мэру об утопающем в снегу городе

Жители Екатеринбурга ответили вице-мэру об утопающем в снегу городе

20 января 2024, 07:20
Фото: 1MI
Вице-мэр Алексей Бубнов днем 19 января провел круглый стол по вопросам уборки снега и рассказал, по каким стандартам чистят город. Также он отметил, что после снегопадов в декабре ситуация была чрезвычайной.

Более двух тысяч местных жителей, участвующих в опросе от Е1, оценили уборку снега в городе неудовлетворительно, на 1 балл.

В основном, граждан возмутили сроки на вывоз обильных снежных покровов — 9–12 дней. Они отметили, что даже эти сроки не соблюдаются.

Что значит была близка к ЧС? Она сейчас не сильно поменялась. Пусть товарищ Бубнов проедет по Цвиллинга, Циолковского и другим соседним улицам, ехать можно только на танке, — высказались екатеринбуржцы.

Также жители Екатеринбурга сообщили о некоторых особо проблемных зонах города. К примеру, это остановка «Завод РТИ». Там, как утверждают жители, снег не чистили ни одного раза за зиму.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Пермь, внезапно совершил посадку в Екатеринбурге. Причина — погодные условия в Перми. Там покрылась льдом посадочная полоса.

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#Происшествия#Снег#Уборка снега#Екатеринбург#ЧС#Дарья Сорокина#Алексей Бубнов
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