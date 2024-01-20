Жители Екатеринбурга ответили вице-мэру об утопающем в снегу городе

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Более двух тысяч местных жителей, участвующих в опросе от Е1, оценили уборку снега в городе неудовлетворительно, на 1 балл.
В основном, граждан возмутили сроки на вывоз обильных снежных покровов — 9–12 дней. Они отметили, что даже эти сроки не соблюдаются.
Что значит была близка к ЧС? Она сейчас не сильно поменялась. Пусть товарищ Бубнов проедет по Цвиллинга, Циолковского и другим соседним улицам, ехать можно только на танке, — высказались екатеринбуржцы.
Также жители Екатеринбурга сообщили о некоторых особо проблемных зонах города. К примеру, это остановка «Завод РТИ». Там, как утверждают жители, снег не чистили ни одного раза за зиму.
Ранее самолет, летевший из Москвы в Пермь, внезапно совершил посадку в Екатеринбурге. Причина — погодные условия в Перми. Там покрылась льдом посадочная полоса.