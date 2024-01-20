Жизнь в селах Свердловской области улучшится после финансирования

Кроме того, еще 43 миллиона потратят на необходимую инфраструктуру села Сажино. А еще 16 миллионов израсходуют при преображении территорий под Нижним Тагилом и на тругих территориях. Здесь появятся новые объекты инфраструктуры, в том числе специалисты оборудуют парковочные места.