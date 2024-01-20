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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Свердловские села получат деньги от губернатора для улучшения жизни

Жизнь в селах Свердловской области улучшится после финансирования

20 января 2024, 12:21
Фото: Midjourney

Свердловские села получат деньги от губернатора для улучшения жизни

В села Свердловской области направят деньги. Средства выделит глава региона Евгений Куйвашев.

Всего будет направлено около 110 миллионов рублей. Эти средства можно будет потратить на благоустройство в сельских местностях. По сведениям департамента информполитики, деньги выделят в этом году.

Известно, что порядка 52 млн рублей поделят 27 муниципалитетов. Благодаря этому 55 семей смогут купить новое жилье. Это семьи из Верхотурского, Красноуфимского, Пышминского и других районов.

Кроме того, еще 43 миллиона потратят на необходимую инфраструктуру села Сажино. А еще 16 миллионов израсходуют при преображении территорий под Нижним Тагилом и на тругих территориях. Здесь появятся новые объекты инфраструктуры, в том числе специалисты оборудуют парковочные места.

Напомним, что свердловчанам предлагают проголосовать за объекты благоустройства.

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