Жизнь в селах Свердловской области улучшится после финансирования

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Всего будет направлено около 110 миллионов рублей. Эти средства можно будет потратить на благоустройство в сельских местностях. По сведениям департамента информполитики, деньги выделят в этом году.
Известно, что порядка 52 млн рублей поделят 27 муниципалитетов. Благодаря этому 55 семей смогут купить новое жилье. Это семьи из Верхотурского, Красноуфимского, Пышминского и других районов.
Кроме того, еще 43 миллиона потратят на необходимую инфраструктуру села Сажино. А еще 16 миллионов израсходуют при преображении территорий под Нижним Тагилом и на тругих территориях. Здесь появятся новые объекты инфраструктуры, в том числе специалисты оборудуют парковочные места.
Напомним, что свердловчанам предлагают проголосовать за объекты благоустройства.