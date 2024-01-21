tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Актер из Екатеринбурга снялся в сериале про 90-е годы

Актер из Екатеринбурга появится в криминальном сериале о российской ОПГ 90-х

21 января 2024, 12:59
Фото: Вера Соловьева

Актер из Екатеринбурга снялся в сериале про 90-е годы

Актер Коляда-театра и участник группы «Курара» Олег Ягодин из Екатеринбурга снялся у известного режиссера в сериале «Лихие».

Режиссер сериала — Юрий Быков. Известно, что сюжет об истории жизни отца и сына происходит в 90-е годы ХХ века и в наше время. Какая именно роль досталась Ягодину — пока неизвестно, пишет Е1.

В киноленте участвуют более 300 актеров. Сейчас съемки находятся на завершающей стадии в Москве. Также сообщается, что в новом сериале будет 16 серий. Премьера состоится в 2025 году.

Напомним, участница ТВ-шоу «Дом-2» Марина Страхова из Екатеринбурга сыграла у режиссера Романа Полански в картине «Дворец».

Мальчик из Екатеринбурга спел за Трубадура в новом фильме «Бременские музыканты»
Узнать подробнее
Читайте также:
Они покоряли ТВ: попавшие на экраны телевизоров жители Нижнего Тагила в 2023 годуСоздатели «Слова пацана» назвали фейком объявления о съемках в Свердловской областиАвторы сериала о Букиных из Екатеринбурга показали первые фото со съемок
#Общество#Искусство#Кино#Съемки#Творчество#Режиссер#Актер#Сериал#Музыкант#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Съемки фильма
Подпишитесь
«Кто первый, того и яйца»: в Нижнем Тагиле стартовал необычный розыгрыш
Вчера, 09:46
После истории кота Твикса из поездов запретят высаживать животных
Вчера, 12:40
Девочку в клетчатых штанах ищут сутки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:43
Зайцы и лисы атакуют огород жителя Свердловской области
Вчера, 10:23
Пассажирский автобус запустят по мосту через Тагильский пруд в 2024 году
19 января, 14:08
Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
19 января, 08:00