Актер из Екатеринбурга появится в криминальном сериале о российской ОПГ 90-х

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Режиссер сериала — Юрий Быков. Известно, что сюжет об истории жизни отца и сына происходит в 90-е годы ХХ века и в наше время. Какая именно роль досталась Ягодину — пока неизвестно, пишет Е1.
В киноленте участвуют более 300 актеров. Сейчас съемки находятся на завершающей стадии в Москве. Также сообщается, что в новом сериале будет 16 серий. Премьера состоится в 2025 году.
Напомним, участница ТВ-шоу «Дом-2» Марина Страхова из Екатеринбурга сыграла у режиссера Романа Полански в картине «Дворец».