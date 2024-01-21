Бастрыкин заинтересовался ситуацией с найденным стеклом в еде в школе Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В региональном управлении Следкома начата проверка по факту случившегося. Доложит председателю ведомства о ее ходе исполняющий обязанности начальника областного СК Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе свердловского СК.
Напомним, мать одной из учениц школы рассказала о том, что во время обеда детям попались осколки стекла в хлебе. Известно, что одной девочке стекло порезало язык, после чего ей вызвали врачей, так как возникло подозрение, что ребенок проглотил осколок.
Инцидент взял на контроль мэр города Владислав Пинаев.