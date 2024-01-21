tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Бастрыкин взял на контроль дело о хлебе со стеклом в школе Нижнего Тагила

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с найденным стеклом в еде в школе Нижнего Тагила

21 января 2024, 09:22
Фото: 1MI

Бастрыкин взял на контроль дело о хлебе со стеклом в школе Нижнего Тагила

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение предоставить доклад о ЧП в горно-металлургической школе Нижнего Тагила после найденного стекла в еде.

В региональном управлении Следкома начата проверка по факту случившегося. Доложит председателю ведомства о ее ходе исполняющий обязанности начальника областного СК Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе свердловского СК.

Напомним, мать одной из учениц школы рассказала о том, что во время обеда детям попались осколки стекла в хлебе. Известно, что одной девочке стекло порезало язык, после чего ей вызвали врачей, так как возникло подозрение, что ребенок проглотил осколок.

Инцидент взял на контроль мэр города Владислав Пинаев.

Конфликт в столовой: в областном УВД назвали причину избиения девочки в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницуК конфликту между девочкой и мигрантами в Тагиле могут иметь отношение 12 учениковДевочке должны помочь: депутат Госдумы о ЧП с нападением мигрантов в Тагиле
#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Дети#Школьники#Школа#Врачи#Столовая#Расследование#ЧП#СКР#Хлеб#Стекло#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
«Кто первый, того и яйца»: в Нижнем Тагиле стартовал необычный розыгрыш
Вчера, 09:46
После истории кота Твикса из поездов запретят высаживать животных
Вчера, 12:40
Девочку в клетчатых штанах ищут сутки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:43
Зайцы и лисы атакуют огород жителя Свердловской области
Вчера, 10:23
Пассажирский автобус запустят по мосту через Тагильский пруд в 2024 году
19 января, 14:08
Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
19 января, 08:00