Девочка шла босиком за мамой в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По предположению очевидицы, ребенок спустился с детской игровой площадки, которая находится на этаж выше, при этом мама не стала надевать на нее обувь, пишет Е1.
Мать с дочкой прошлись по торговому залу, а затем снова ушли в игровую зону.
Напомним, 11 января 2024 года в Екатеринбурге мать вывела ребенка на улицу без обуви. Таким образом она якобы пыталась объяснить сыну, что собаку не надо выводить на прогулку в мороз. При этом, по словам очевидцев, мальчик плакал, а женщина нецензурно ругалась.