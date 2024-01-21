Девочка шла босиком за мамой в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Напомним, 11 января 2024 года в Екатеринбурге мать вывела ребенка на улицу без обуви. Таким образом она якобы пыталась объяснить сыну, что собаку не надо выводить на прогулку в мороз. При этом, по словам очевидцев, мальчик плакал, а женщина нецензурно ругалась.