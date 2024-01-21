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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Девочка ходила без обуви в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Девочка шла босиком за мамой в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

21 января 2024, 12:25
Фото: 1MI

Девочка ходила без обуви в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Девочка, пришедшая в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге вместе с мамой, была без обуви. Ее заметили другие посетители.

По предположению очевидицы, ребенок спустился с детской игровой площадки, которая находится на этаж выше, при этом мама не стала надевать на нее обувь, пишет Е1.

Видео: Е1

Мать с дочкой прошлись по торговому залу, а затем снова ушли в игровую зону.

Напомним, 11 января 2024 года в Екатеринбурге мать вывела ребенка на улицу без обуви. Таким образом она якобы пыталась объяснить сыну, что собаку не надо выводить на прогулку в мороз. При этом, по словам очевидцев, мальчик плакал, а женщина нецензурно ругалась.

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