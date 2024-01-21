Девочку в клетчатых штанах ищут сутки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Мать подростка обратилась в полицию с заявлением. Как рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», семья хотела 21 января поехать за город отдохнуть, а дочка отказалась.
Из дома она собиралась зайти в магазин и погулять с подругами. Обратно не вернулась. Уходя из дома, школьница не взяла с собой телефон.
В отделе полиции №17 по уходу несовершеннолетней организованы розыскные мероприятия. Сотрудники полиции проверили места возможного появления несовершеннолетних в Дзержинском районе, это рынки, торговые центры, — сообщили в ведомстве.
Известно, что девочка живет в полной благополучной семье. Из одежды на ней были черно-белый пуховик, клетчатые штаны-клеш, черные шнурованные сапоги. Предположительно, на подростке нет шапки.
Поиски ведутся полицией и волонтерами. Также в соцсетях очевидица сообщила, что видела школьницу поздно вечером в подъезде на улице 9 января с двумя мальчиками.
Напомним, в Екатеринбурге пропали 11-летний мальчик и 15-летняя девочка.