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14-летняя школьница пропала в Нижнем Тагиле

Девочку в клетчатых штанах ищут сутки в Нижнем Тагиле

21 января 2024, 08:43
Фото: 1MI

14-летняя школьница пропала в Нижнем Тагиле

14-летняя девочка в Нижнем Тагиле исчезла 20 января 2024 года. О пропаже сообщила мама девочки.

Мать подростка обратилась в полицию с заявлением. Как рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», семья хотела 21 января поехать за город отдохнуть, а дочка отказалась.

Из дома она собиралась зайти в магазин и погулять с подругами. Обратно не вернулась. Уходя из дома, школьница не взяла с собой телефон.

В отделе полиции №17 по уходу несовершеннолетней организованы розыскные мероприятия. Сотрудники полиции проверили места возможного появления несовершеннолетних в Дзержинском районе, это рынки, торговые центры, — сообщили в ведомстве.
Фото: ДПСО «Феникс»

Известно, что девочка живет в полной благополучной семье. Из одежды на ней были черно-белый пуховик, клетчатые штаны-клеш, черные шнурованные сапоги. Предположительно, на подростке нет шапки.

Поиски ведутся полицией и волонтерами. Также в соцсетях очевидица сообщила, что видела школьницу поздно вечером в подъезде на улице 9 января с двумя мальчиками.

Напомним, в Екатеринбурге пропали 11-летний мальчик и 15-летняя девочка.

Поиски двух пропавших девочек завершены в Свердловской области
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