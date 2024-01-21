Мужчина в Екатеринбурге напугал жителей стрельбой из пистолета

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Одновременно со стрельбой автомобилист нецензурно ругался и выкрикивал угрозы прохожим. Его заметили на улице Щорса, пишет Е1.
В полиции сообщили, что информации о стрельбе у них не было, однако они взяли инцидент под свой контроль.
Личность стрелка устанавливается. Оружие, предположительно, является пистолетом Макарова, рассказал руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге пьяные подростки, которые сидели в ресторане в ТЦ «Гринвич», устроили дебош. В какой-то момент один из них выстрелил из пистолета.