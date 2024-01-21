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Житель Екатеринбурга ездил по городу в автомобиле и стрелял из пистолета

Мужчина в Екатеринбурге напугал жителей стрельбой из пистолета

21 января 2024, 10:03
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга ездил по городу в автомобиле и стрелял из пистолета

В Екатеринбурге местные жители заметили водителя автомобиля, который стрелял из пистолета и угрожал. Инцидент произошел 21 января 2024 года.

Одновременно со стрельбой автомобилист нецензурно ругался и выкрикивал угрозы прохожим. Его заметили на улице Щорса, пишет Е1.

В полиции сообщили, что информации о стрельбе у них не было, однако они взяли инцидент под свой контроль.

Личность стрелка устанавливается. Оружие, предположительно, является пистолетом Макарова, рассказал руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге пьяные подростки, которые сидели в ресторане в ТЦ «Гринвич», устроили дебош. В какой-то момент один из них выстрелил из пистолета.

Бастрыкин заинтересовался стрельбой из аэрозольного пистолета в Екатеринбурге
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