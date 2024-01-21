Пассажиры не могут улететь из Екатеринбурга в Египет

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Информация о том, что вылет самолета по данному авиамаршруту был отменен, появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Что стало предлогом для отмены рейса — в настоящий момент не сообщается.
Напомним, 10 января 2024 года стало известно о том, что компания «Уральские авиалинии» отменила вылет маршрутов из Екатеринбурга в Кыргызстан и Таджикистан, которые должны были состояться 11 января.
Причины их отмены также не сообщаются.