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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Авиарейс Екатеринбург — Египет отменен

Пассажиры не могут улететь из Екатеринбурга в Египет

21 января 2024, 06:05
Фото: Midjourney

Авиарейс Екатеринбург — Египет отменен

В Екатеринбурге был отменен авиарейс в Хургаду. Изначально вылет, согласно расписанию, должен был состояться в ночное время после полуночи 21 января 2024 года.

Информация о том, что вылет самолета по данному авиамаршруту был отменен, появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Что стало предлогом для отмены рейса — в настоящий момент не сообщается.

Напомним, 10 января 2024 года стало известно о том, что компания «Уральские авиалинии» отменила вылет маршрутов из Екатеринбурга в Кыргызстан и Таджикистан, которые должны были состояться 11 января.

Причины их отмены также не сообщаются.

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