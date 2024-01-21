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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Поиски 14-летней девочки в Нижнем Тагиле завершены

Пропавшая девочка в Нижнем Тагиле найдена живой

21 января 2024, 10:32
Фото: 1MI

Поиски 14-летней девочки в Нижнем Тагиле завершены

В Нижнем Тагиле нашлась 14-летняя девочка, которая исчезла после того, как ушла на прогулку.

О том, что девочка нашлась, сообщили волонтеры в поисково-спасательном отряде «Феникс». Им об этом рассказали ее родители.

Родители найденной девочки выражают благодарность всем, кто участвовал в поисках. Подробности о том, где все это время находился подросток, пока не сообщаются.

Напомним, подросток пропала 20 января 2024 года. Она ушла на прогулку с подругами, но домой после этого не пришла, при этом она забыла дома свой телефон. Ее мама обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.

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