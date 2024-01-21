Пропавшая девочка в Нижнем Тагиле найдена живой

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
О том, что девочка нашлась, сообщили волонтеры в поисково-спасательном отряде «Феникс». Им об этом рассказали ее родители.
Родители найденной девочки выражают благодарность всем, кто участвовал в поисках. Подробности о том, где все это время находился подросток, пока не сообщаются.
Напомним, подросток пропала 20 января 2024 года. Она ушла на прогулку с подругами, но домой после этого не пришла, при этом она забыла дома свой телефон. Ее мама обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.