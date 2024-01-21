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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

15-летний подросток в Камышловском районе угнал машину и попал в ДТП

Школьник угнал автомобиль и попал в ДТП в Камышловском районе

21 января 2024, 11:28
Фото: ГИБДД по Свердловской области

15-летний подросток в Камышловском районе угнал машину и попал в ДТП

15-летний юноша в селе Калиновское в Камышловском районе угнал автомобиль ГАЗ и попал в аварию. Инцидент случился 20 января 2024 года.

Подросток, гуляя по улице, увидел чью-то заведенную машину и решил на ней покататься. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал с дороги, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пострадавших нет. Известно, что школьник состоит на учете в ПДН. При этом в момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.

Напомним, 15 января 2024 года в Нижнем Тагиле пьяный водитель автомобиля врезался в пешехода, а затем вышел из салона и ушел.

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