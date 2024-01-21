Школьник угнал автомобиль и попал в ДТП в Камышловском районе

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Подросток, гуляя по улице, увидел чью-то заведенную машину и решил на ней покататься. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал с дороги, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Пострадавших нет. Известно, что школьник состоит на учете в ПДН. При этом в момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.
Напомним, 15 января 2024 года в Нижнем Тагиле пьяный водитель автомобиля врезался в пешехода, а затем вышел из салона и ушел.