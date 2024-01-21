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4-летняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге

Водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку в Екатеринбурге. Она упала со снегоката

21 января 2024, 05:37
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

4-летняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге

34-летний водитель автомобиля Geely Tugella в Екатеринбурге наехал на пешеходном переходе на четырехлетнюю девочку, которая была на прогулке с родителями и братом.

Дети находились в снегокате. Когда семья переходила дорогу, ребенок выпал из снегоката, однако родители этого не заметили, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

По словам водителя, после того, как он пропустил пешеходов, начал ехать и неожиданно услышал какой-то звук. Выйдя из автомобиля, он заметил лежащую на дороге девочку и окликнул ее родителей. Также мужчина вызвал врачей и автоинспекторов.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Ребенка, получившего травмы, отвезли в медучреждение. Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, житель Екатеринбурга прицепил снегокат к автомобилю и таким образом катал на нем своего восьмилетнего сына. После этого мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.

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