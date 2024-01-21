Водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку в Екатеринбурге. Она упала со снегоката

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Дети находились в снегокате. Когда семья переходила дорогу, ребенок выпал из снегоката, однако родители этого не заметили, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
По словам водителя, после того, как он пропустил пешеходов, начал ехать и неожиданно услышал какой-то звук. Выйдя из автомобиля, он заметил лежащую на дороге девочку и окликнул ее родителей. Также мужчина вызвал врачей и автоинспекторов.
Ребенка, получившего травмы, отвезли в медучреждение. Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.
Напомним, житель Екатеринбурга прицепил снегокат к автомобилю и таким образом катал на нем своего восьмилетнего сына. После этого мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.