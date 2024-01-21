Водитель иномарки сбил 4-летнюю девочку в Екатеринбурге. Она упала со снегоката

По словам водителя, после того, как он пропустил пешеходов, начал ехать и неожиданно услышал какой-то звук. Выйдя из автомобиля, он заметил лежащую на дороге девочку и окликнул ее родителей. Также мужчина вызвал врачей и автоинспекторов.