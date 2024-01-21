Женщину в Екатеринбурге сняли с карниза балкона. Она страдает провалами в памяти

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Очевидцы, заметившие женщину, вызвали спасателей. Вскоре прибывшие специалисты сумели снять екатеринбурженку с балкона, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Сотрудники ведомства зашли в квартиру и забрали местную жительницу домой. Сейчас с горожанкой все хорошо. При этом известно, что у женщины имеются проблемы с памятью.
Напомним, 14 января 2024 года в Лесном в жилой квартире разгорелся пожар. Хозяйка, решившая спастись от огня, выпрыгнула в окно. В результате падения она скончалась.