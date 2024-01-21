Жителей Свердловской области предупредили о метели и наледи на дорогах

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Скользкие дороги и метель прогнозируются в некоторых частях региона. Кроме того, будет облачность с прояснениями. В некоторых районах также выпадет немного снега, рассказали в УГМЦ.
В этот же день вероятен ветер до 15 метров. Днем температура атмосферного воздуха будет держаться на уровне -1… -6 градусов. В Екатеринбурге будет -7… -9 градусов.
Напомним, в Нижнем Тагиле на предстоящей неделе температура будет -4… -13 градусов. В течение рабочих дней в городе также возможны выпадение небольшого снега и порывы ветра.