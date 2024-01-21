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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Метель и гололедица ожидаются в Свердловской области

Жителей Свердловской области предупредили о метели и наледи на дорогах

21 января 2024, 07:28
Фото: 1MI

Метель и гололедица ожидаются в Свердловской области

Метель и обледенение дорог в Свердловской области прогнозируются 21 января 2024 года.

Скользкие дороги и метель прогнозируются в некоторых частях региона. Кроме того, будет облачность с прояснениями. В некоторых районах также выпадет немного снега, рассказали в УГМЦ.

В этот же день вероятен ветер до 15 метров. Днем температура атмосферного воздуха будет держаться на уровне -1… -6 градусов. В Екатеринбурге будет -7… -9 градусов.

Напомним, в Нижнем Тагиле на предстоящей неделе температура будет -4… -13 градусов. В течение рабочих дней в городе также возможны выпадение небольшого снега и порывы ветра.

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