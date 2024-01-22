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Молодой человек в Краснотурьинске погиб от ударов ножом

Бил ножом 24 раза: юношу в Краснотурьинске жестоко убили во время конфликта

22 января 2024, 11:01
Фото: 1MI

Молодой человек в Краснотурьинске погиб от ударов ножом

В Краснотурьинске 19-летнего молодого человека зарезал его знакомый во время конфликта. Убийство произошло 19 января 2024 года.

В этот день погибший и его друг употребляли алкоголь. Возвращаясь домой, они решили зайти к дяде приятеля потерпевшего. Мужчины снова выпили, а затем между ними произошла ссора, во время которой родственник друга схватил нож и нанес убитому не менее 24 ударов в горло, пишет «КП-Екатеринбург».

По предположению подруги семьи погибшего, дядя и племянник употребляли запрещенные вещества. При этом юноша, который был убит, не имел никаких зависимостей и был неконфликтным человеком. Известно, что он был женат.

Мужчину, который зарезал свердловчанина, задержали, а также возбудили уголовное дело. Обвиняемый просидит под стражей до 18 марта 2024 года.

Напомним, 11 февраля 2023 года в Екатеринбурге местный житель напал на собутыльника и избил его до смерти.

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