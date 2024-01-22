Бил ножом 24 раза: юношу в Краснотурьинске жестоко убили во время конфликта

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В этот день погибший и его друг употребляли алкоголь. Возвращаясь домой, они решили зайти к дяде приятеля потерпевшего. Мужчины снова выпили, а затем между ними произошла ссора, во время которой родственник друга схватил нож и нанес убитому не менее 24 ударов в горло, пишет «КП-Екатеринбург».
По предположению подруги семьи погибшего, дядя и племянник употребляли запрещенные вещества. При этом юноша, который был убит, не имел никаких зависимостей и был неконфликтным человеком. Известно, что он был женат.
Мужчину, который зарезал свердловчанина, задержали, а также возбудили уголовное дело. Обвиняемый просидит под стражей до 18 марта 2024 года.
Напомним, 11 февраля 2023 года в Екатеринбурге местный житель напал на собутыльника и избил его до смерти.