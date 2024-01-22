Бил ножом 24 раза: юношу в Краснотурьинске жестоко убили во время конфликта

В этот день погибший и его друг употребляли алкоголь. Возвращаясь домой, они решили зайти к дяде приятеля потерпевшего. Мужчины снова выпили, а затем между ними произошла ссора, во время которой родственник друга схватил нож и нанес убитому не менее 24 ударов в горло, пишет «КП-Екатеринбург».