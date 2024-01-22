Чем дышали тагильчане в 2023 году, реконструкция школы и забота о солдатах

Тагильчане и жители всей Свердловской области имеют возможность поздравить уральских мужчин, служащих на СВО, с 23 февраля. Сбор подарков будет проходить до 15 февраля 2024 года. В посылку можно вложить не только доброту своего сердца, но и шоколадку, протеиновый батончик, а также письма и открытки с пожеланиями и словами поддержки для своих земляков.