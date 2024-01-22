Чем дышали тагильчане в 2023 году, реконструкция школы и забота о солдатах

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Published Сегодня, 17:21
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В 2023 году журналисты TagilCity.ru следили за качеством воздуха с помощью сертифицированного газоанализатора. Также велся анализ данных на городских постах. Выяснилось, что выбросы вредных элементов в воздух города превышали норму на протяжении 130 дней, суммарно почти 400 раз за год.
Школа №32 в Нижнем Тагиле, которая была построена в 1939 году, наконец капитально отремонтирована. После завершения ремонта, школа вновь открыта для учащихся. В честь этого события было организовано праздничное мероприятие.
На прошлой неделе в воздухе Нижнего Тагила было зафиксировано превышение нормы формальдегида. Для учащихся школ стартовал экологический фотоконкурс. Кроме того, в одном из сел Свердловской области лисы и зайцы регулярно посещают огород местного жителя. Свежие экоитоги прошедшей недели в Нижнем Тагиле.
Тагильчане и жители всей Свердловской области имеют возможность поздравить уральских мужчин, служащих на СВО, с 23 февраля. Сбор подарков будет проходить до 15 февраля 2024 года. В посылку можно вложить не только доброту своего сердца, но и шоколадку, протеиновый батончик, а также письма и открытки с пожеланиями и словами поддержки для своих земляков.
В Нижнем Тагиле спортсмен из команды «Стойкие» установил новый рекорд России. Он смог провисеть на одной руке от перекладины наибольшее время среди всех спортсменов в России.