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Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Чем дышали тагильчане в 2023 году, реконструкция школы и забота о солдатах

Чем дышали тагильчане в 2023 году, реконструкция школы и забота о солдатах

22 января 2024, 17:21
Фото: Midjourney
Читайте, сколько раз в 2023 году тагильчане получили атаку по легким. Как преобразилась после реконструкции школа №32 в Нижнем Тагиле. Экоитоги недели, а также акция добра для бойцов СВО и новый рекорд России от тагильского спортсмена: самое важное, что произошло за 22 января в Нижнем Тагиле.

В 2023 году журналисты TagilCity.ru следили за качеством воздуха с помощью сертифицированного газоанализатора. Также велся анализ данных на городских постах. Выяснилось, что выбросы вредных элементов в воздух города превышали норму на протяжении 130 дней, суммарно почти 400 раз за год.

Почти 400 раз в 2023 году жители Нижнего Тагила дышали опасным воздухом
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Школа №32 в Нижнем Тагиле, которая была построена в 1939 году, наконец капитально отремонтирована. После завершения ремонта, школа вновь открыта для учащихся. В честь этого события было организовано праздничное мероприятие.

«Со своим имиджем»: школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции
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На прошлой неделе в воздухе Нижнего Тагила было зафиксировано превышение нормы формальдегида. Для учащихся школ стартовал экологический фотоконкурс. Кроме того, в одном из сел Свердловской области лисы и зайцы регулярно посещают огород местного жителя. Свежие экоитоги прошедшей недели в Нижнем Тагиле.

Воздух с формальдегидом, экоконкурс и любопытные звери. Итоги недели в Нижнем Тагиле
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Тагильчане и жители всей Свердловской области имеют возможность поздравить уральских мужчин, служащих на СВО, с 23 февраля. Сбор подарков будет проходить до 15 февраля 2024 года. В посылку можно вложить не только доброту своего сердца, но и шоколадку, протеиновый батончик, а также письма и открытки с пожеланиями и словами поддержки для своих земляков.

Акция заботы и добра: тагильчанам предложили собрать подарки солдатам на СВО
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В Нижнем Тагиле спортсмен из команды «Стойкие» установил новый рекорд России. Он смог провисеть на одной руке от перекладины наибольшее время среди всех спортсменов в России.

Спортсмен из Нижнего Тагила провисел дольше всех в РФ на одной руке на перекладине
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Воздух с формальдегидом, экоконкурс и любопытные звери. Итоги недели в Нижнем Тагиле
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