Девочка умерла в заваленной вещами кроватке в Первоуральске

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Как рассказали соседи, у малышки была неблагополучная семья. Отец злоупотреблял алкоголем, а также избивал мать девочки, в том числе во время беременности. После того, как у них родилась дочка, женщина часто убегала из дома, оставляя ее с мужем, пишет Е1.
Соседи неоднократно обращались к правоохранителям и в органы опеки, пытаясь обратить внимание ведомств к этой семье. После смерти ребенка мужчину увезли в отделение полиции.
Напомним, 30 декабря 2023 года в Екатеринбурге местный житель после ссоры с женой выбросил в окно годовалую дочку. Умершую девочку обнаружили в сугробе 3 января. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.