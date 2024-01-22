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Updated Сегодня, 04:42

Девочка задохнулась в кроватке под вещами в Первоуральске

Девочка умерла в заваленной вещами кроватке в Первоуральске

22 января 2024, 04:42
Фото: 1MI

Девочка задохнулась в кроватке под вещами в Первоуральске

В Первоуральске отец заложил кроватку дочери вещами, под которыми она задохнулась.

Как рассказали соседи, у малышки была неблагополучная семья. Отец злоупотреблял алкоголем, а также избивал мать девочки, в том числе во время беременности. После того, как у них родилась дочка, женщина часто убегала из дома, оставляя ее с мужем, пишет Е1.

Соседи неоднократно обращались к правоохранителям и в органы опеки, пытаясь обратить внимание ведомств к этой семье. После смерти ребенка мужчину увезли в отделение полиции.

Напомним, 30 декабря 2023 года в Екатеринбурге местный житель после ссоры с женой выбросил в окно годовалую дочку. Умершую девочку обнаружили в сугробе 3 января. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

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