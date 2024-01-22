Девочка умерла в заваленной вещами кроватке в Первоуральске

Как рассказали соседи, у малышки была неблагополучная семья. Отец злоупотреблял алкоголем, а также избивал мать девочки, в том числе во время беременности. После того, как у них родилась дочка, женщина часто убегала из дома, оставляя ее с мужем, пишет Е1.