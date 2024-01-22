Дом в Екатеринбурге ополчился против женщины, которая держит собаку на морозе

Юрист Юлия Федотова рассказала, что если на питомце нет ошейника, то человек, в случае если заберет его себе, никак не рискует — ответственности за это не предусмотрено. Если же на собаке есть ошейник, на нем указан телефон и адрес хозяина, то взять такого пса нельзя. Иначе это будет караться по закону.