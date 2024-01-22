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Published Сегодня, 08:57

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Соседи пожаловались на хозяйку собаки в Екатеринбурге

Дом в Екатеринбурге ополчился против женщины, которая держит собаку на морозе

22 января 2024, 08:57
Фото: 1MI

Соседи пожаловались на хозяйку собаки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге соседи пожаловались на женщину, которая держит свою собаку на морозе по несколько часов из-за того, что ей не хочется гулять с питомцем.

Соседи рассказали, что они не могут смотреть на мучения собаки, пишет Е1.

Собака сидит на улице, на замечания соседей безответственная хозяйка не реагирует. Среди жильцов дома есть желающие забрать ее, но насколько это законно? — рассказала одна из соседок.

Юрист Юлия Федотова рассказала, что если на питомце нет ошейника, то человек, в случае если заберет его себе, никак не рискует — ответственности за это не предусмотрено. Если же на собаке есть ошейник, на нем указан телефон и адрес хозяина, то взять такого пса нельзя. Иначе это будет караться по закону.

Ранее жители поселка Солнечный стали жаловаться на пропажу своих животных. Теперь они боятся выпускать своих питомцев на улицу.

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#Происшествия#Собака#Мороз#Жалобы#Соседи#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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