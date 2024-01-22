Дом в Екатеринбурге ополчился против женщины, которая держит собаку на морозе

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Соседи рассказали, что они не могут смотреть на мучения собаки, пишет Е1.
Собака сидит на улице, на замечания соседей безответственная хозяйка не реагирует. Среди жильцов дома есть желающие забрать ее, но насколько это законно? — рассказала одна из соседок.
Юрист Юлия Федотова рассказала, что если на питомце нет ошейника, то человек, в случае если заберет его себе, никак не рискует — ответственности за это не предусмотрено. Если же на собаке есть ошейник, на нем указан телефон и адрес хозяина, то взять такого пса нельзя. Иначе это будет караться по закону.
Ранее жители поселка Солнечный стали жаловаться на пропажу своих животных. Теперь они боятся выпускать своих питомцев на улицу.