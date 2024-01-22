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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Фотограф из Екатеринбурга устроил фотосессию с балеринами в заброшенном ДК

Екатеринбургский фотограф устроил перфоманс с балеринами в заброшенном здании

22 января 2024, 09:26
Фото: Соцсети Семена Егорова

Фотограф из Екатеринбурга устроил фотосессию с балеринами в заброшенном ДК

Фотограф из Екатеринбурга провел перфоманс в заброшенном доме культуры «Горняк» в Первоуральске, чтобы привлечь внимание властей к состоянию здания

В своем сообщении на странице «ВКонтакте» автор фото Семен Егоров отмечает, что это здание являлось одним из лучших в свое время с кинотеатром, различными кружками и концертами.

Однако сейчас Дворец Культуры находится в полуразрушенном состоянии. Его ломают вандалы.

Фото: Соцсети Семена Егорова

 

Чтобы сохранить здание, Егоров решил сделать серию снимков с балеринами внутри помещения. Несмотря на холодный день, четыре балерины согласились стать частью уникального проекта. В организации и поддержке творческого процесса помогли активисты, защищающие будущее этого дома культуры.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец снял метро так, как научно-фантастический фильм.

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