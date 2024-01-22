Екатеринбургский фотограф устроил перфоманс с балеринами в заброшенном здании

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В своем сообщении на странице «ВКонтакте» автор фото Семен Егоров отмечает, что это здание являлось одним из лучших в свое время с кинотеатром, различными кружками и концертами.
Однако сейчас Дворец Культуры находится в полуразрушенном состоянии. Его ломают вандалы.
Чтобы сохранить здание, Егоров решил сделать серию снимков с балеринами внутри помещения. Несмотря на холодный день, четыре балерины согласились стать частью уникального проекта. В организации и поддержке творческого процесса помогли активисты, защищающие будущее этого дома культуры.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржец снял метро так, как научно-фантастический фильм.