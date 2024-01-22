Губернатор Свердловской области выделил 95 млн на дома культуры в селах

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Так, в селе Коптелово будет отремонтирован местный ДК. В селе Пристань реконструируют Центр народного творчества, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Также ремонтные работы проведут в центре досуга в селе Ленском. Кроме того, ремонт пройдет в культурных учреждениях Ивделя, Алапаевска, Новоуральска, Кушвы, Красноуральске и других свердловских городах и населенных пунктах.
Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле пройдут ремонтные работы в концертном зале филармонии. Сейчас уже подготовлена проектная документация.