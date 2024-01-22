tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Ремонт ДК пройдет в 20 населенных пунктах Свердловской области

Губернатор Свердловской области выделил 95 млн на дома культуры в селах

22 января 2024, 09:38
Фото: 1MI

Ремонт ДК пройдет в 20 населенных пунктах Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 95 миллионов рублей на реконструкционные работы ДК в селах и городах в 2024 году.

Так, в селе Коптелово будет отремонтирован местный ДК. В селе Пристань реконструируют Центр народного творчества, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Также ремонтные работы проведут в центре досуга в селе Ленском. Кроме того, ремонт пройдет в культурных учреждениях Ивделя, Алапаевска, Новоуральска, Кушвы, Красноуральске и других свердловских городах и населенных пунктах.

Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле пройдут ремонтные работы в концертном зале филармонии. Сейчас уже подготовлена проектная документация.

«Действительно, новый»: в Тагиле окончен первый этап капремонта Молодежного театра
Узнать подробнее
Читайте также:
Где в Нижнем Тагиле купить ель на Новый год и кто в городе зарабатывает больше всехЖизнь в селах Свердловской области улучшится после финансированияКакие дороги отремонтируют в Свердловской области в 2024 году: список
#Общество#Свердловская область#Финансы#Губернатор#Реконструкция#Ремонт#Села#Средства#Дом культуры#Досуговый центр#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#ДК#Муниципалитеты
Подпишитесь
Пассажирский автобус запустят по мосту через Тагильский пруд в 2024 году
19 января, 14:08
Бастрыкин заинтересовался ситуацией с найденным стеклом в еде в школе Нижнего Тагила
Вчера, 09:22
Актер из Екатеринбурга появится в криминальном сериале о российской ОПГ 90-х
Вчера, 12:59
Пенсионерка скончалась после ДТП на заснеженной дороге под Богдановичем
Сегодня, 03:33
«Кто первый, того и яйца»: в Нижнем Тагиле стартовал необычный розыгрыш
20 января, 09:46
Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге завершил работу
Сегодня, 04:26