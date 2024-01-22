Холода до -13 градусов снова придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Умеренно холодный воздух накроет область за фронтом, который двигается к региону с западной части от Уральских гор, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Ночью возможно похолодание до -13, а в дневное время будет -6… -11 градусов. В столице Урала также вероятен небольшой снегопад, а температура продержится на уровне -7… -9 градусов.
Напомним, 21 января 2024 года в Свердловской области ожидались снегопад, метели и ветер, а также обледенение дорог.