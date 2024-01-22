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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Свердловской области ожидается похолодание

Холода до -13 градусов снова придут в Свердловскую область

22 января 2024, 07:05
Фото: 1MI

В Свердловской области ожидается похолодание

В Свердловской области прогнозируется понижение температуры до -13 градусов 22 января 2024 года.

Умеренно холодный воздух накроет область за фронтом, который двигается к региону с западной части от Уральских гор, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Ночью возможно похолодание до -13, а в дневное время будет -6… -11 градусов. В столице Урала также вероятен небольшой снегопад, а температура продержится на уровне -7… -9 градусов.

Напомним, 21 января 2024 года в Свердловской области ожидались снегопад, метели и ветер, а также обледенение дорог.

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