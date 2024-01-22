Корни хрена содержат полезные для организма витамины и микроэлементы

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Хрен богат витаминами и микроэлементами. В его составе есть витамин С, который повышает иммунитет, а также витамины группы В, полезные для сердечно-сосудистой системы, кальций и магний, пишет ИА RuNews24.ru.
«Его иногда называют „витамином долголетия“. Вещества, содержащиеся в хрене, способны предотвратить различные болезни, в том числе и возникающие в пожилом возрасте», — пояснил доктор.
Противовоспалительный, противовирусный и антимикробный эффект хрена положительно влияет на здоровье человека. Корни этого растения стимулируют выработку желудочного сока, улучшая работу пищеварительной системы.
Наиболее полезно употреблять свежий хрен, так как он сохраняет наибольшее количество необходимых веществ.
Однако людям, страдающим гастритом, использование хрена не рекомендуется.