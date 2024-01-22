Королева марафонов нарушила домашний арест. Блиновскую отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Елена Блиновская была отправлена в СИЗО в связи с нарушением условия домашнего ареста.
Известную марафонщицу Елену Блиновскую судят в связи с неуплатой налогов. На данный момент задолженность женщины перед ФНС составила более 1 млрд рублей и из-за пеней с каждым днем сумма увеличивается.
Оказалось, что перед новым годом Блиновская устроила вечеринку у себя, на которой присутствовал свидетель по делу марафонщицы. В связи с этим следствие настаивало на переводе Блиновской в СИЗО. Вместе с тем защита отмечала, что подсудимая не знала о статусе гостя, однако суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, отправил Елену в СИЗО до 26 апреля.
Таким образом, предполагается, что она не сможет влиять на ход дела. К слову, сейчас Блиновской грозит до 16 лет колонии по новому обвинению. Следствие выявило еще два случая, в которых, возможно, фигурировала Блиновская. Речь идет о неправомерном обороте средств платежей за получение ключей юридических лиц и расчетов на свои нужды. Сейчас продолжается проверка всех обстоятельств по денежным оборотам женщины.
Ранее юрист поделилась возможными негативными последствиями для Елены Блиновской.