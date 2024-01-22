tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Елену Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца

Королева марафонов нарушила домашний арест. Блиновскую отправили в СИЗО

22 января 2024, 15:50
Фото: Суд общей юрисдикции города Москвы

Елену Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца

Елена Блиновская пробудет в СИЗО до конца апреля, согласно решению суда.

Елена Блиновская была отправлена в СИЗО в связи с нарушением условия домашнего ареста.

Известную марафонщицу Елену Блиновскую судят в связи с неуплатой налогов. На данный момент задолженность женщины перед ФНС составила более 1 млрд рублей и из-за пеней с каждым днем сумма увеличивается.

Оказалось, что перед новым годом Блиновская устроила вечеринку у себя, на которой присутствовал свидетель по делу марафонщицы. В связи с этим следствие настаивало на переводе Блиновской в СИЗО. Вместе с тем защита отмечала, что подсудимая не знала о статусе гостя, однако суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, отправил Елену в СИЗО до 26 апреля.

Таким образом, предполагается, что она не сможет влиять на ход дела. К слову, сейчас Блиновской грозит до 16 лет колонии по новому обвинению. Следствие выявило еще два случая, в которых, возможно, фигурировала Блиновская. Речь идет о неправомерном обороте средств платежей за получение ключей юридических лиц и расчетов на свои нужды. Сейчас продолжается проверка всех обстоятельств по денежным оборотам женщины.

Ранее юрист поделилась возможными негативными последствиями для Елены Блиновской.

Мошенники вызвали у учителей из Екатеринбурга страх за детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Врач-невролог из Нижнего Тагила отдала 1,5 млн мошенникам из Санкт-ПетербургаВоры и мошенники окунулись в ледяную воду в ЕкатеринбургеПодростки в Новоуральске помогали мошенникам обманывать пенсионеров
#Общество#Суд#Налоговая#Блогер#Елена Блиновская#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Воздух с формальдегидом, экоконкурс и любопытные звери. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:01
«Со своим имиджем»: школа №32 в Нижнем Тагиле открылась после реконструкции
Сегодня, 11:40
Пассажирский автобус запустят по мосту через Тагильский пруд в 2024 году
19 января, 14:08
Отец двух дочек из Екатеринбурга лишился дорогой иномарки из-за долгов по алиментам
Сегодня, 10:53
Спортсмен из Нижнего Тагила провисел дольше всех в РФ на одной руке на перекладине
Сегодня, 10:19
Врач-невролог из Нижнего Тагила отдала 1,5 млн мошенникам из Санкт-Петербурга
Сегодня, 09:58