Королева марафонов нарушила домашний арест. Блиновскую отправили в СИЗО

Оказалось, что перед новым годом Блиновская устроила вечеринку у себя, на которой присутствовал свидетель по делу марафонщицы. В связи с этим следствие настаивало на переводе Блиновской в СИЗО. Вместе с тем защита отмечала, что подсудимая не знала о статусе гостя, однако суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, отправил Елену в СИЗО до 26 апреля.