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Published Сегодня, 13:57

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Lancet: статины эффективны в профилактике болезни Альцгеймера

22 января 2024, 13:57
В недавнем исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health, ученые обнаружили, что прием статинов — лекарств, которые снижают уровень холестерина в крови, может значительно снизить риск развития деменции у пациентов с сердечной недостаточностью.

Исследование было проведено на более чем 100 тысячах пациентов из Гонконга, которые имели сердечную недостаточность. Из них только половина принимала статины. Возраст участников составил в среднем 74 года. За 10 лет наблюдения, у 2250 человек развилась болезнь Альцгеймера, у 1831 — сосудистая деменция, а у 5950 — другой тип деменции, пишут «Известия».

Результаты исследования показали, что у пациентов, которые принимали статины, распространенность деменции составила 7,3%, в то время как у тех, кто не принимал эти лекарства, она была на уровне 11%. Таким образом, статины снижают риск любого типа деменции на 20% и смерти от любой причины на 30%. Особенно эффективными оказались статины в профилактике болезни Альцгеймера, снижая риск ее развития на 28%.

Ранее проведенные исследования уже указывали на то, что прием статинов может значительно снизить риск деменции. Новые данные только подтвердили эту информацию и показали, что это относится и к пациентам со сердечной недостаточностью.

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