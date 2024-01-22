Lancet: статины эффективны в профилактике болезни Альцгеймера

Результаты исследования показали, что у пациентов, которые принимали статины, распространенность деменции составила 7,3%, в то время как у тех, кто не принимал эти лекарства, она была на уровне 11%. Таким образом, статины снижают риск любого типа деменции на 20% и смерти от любой причины на 30%. Особенно эффективными оказались статины в профилактике болезни Альцгеймера, снижая риск ее развития на 28%.