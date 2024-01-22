Lancet: статины эффективны в профилактике болезни Альцгеймера

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Исследование было проведено на более чем 100 тысячах пациентов из Гонконга, которые имели сердечную недостаточность. Из них только половина принимала статины. Возраст участников составил в среднем 74 года. За 10 лет наблюдения, у 2250 человек развилась болезнь Альцгеймера, у 1831 — сосудистая деменция, а у 5950 — другой тип деменции, пишут «Известия».
Результаты исследования показали, что у пациентов, которые принимали статины, распространенность деменции составила 7,3%, в то время как у тех, кто не принимал эти лекарства, она была на уровне 11%. Таким образом, статины снижают риск любого типа деменции на 20% и смерти от любой причины на 30%. Особенно эффективными оказались статины в профилактике болезни Альцгеймера, снижая риск ее развития на 28%.
Ранее проведенные исследования уже указывали на то, что прием статинов может значительно снизить риск деменции. Новые данные только подтвердили эту информацию и показали, что это относится и к пациентам со сердечной недостаточностью.