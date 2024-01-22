Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге завершил работу

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
На площади 1905 года проходил конкурс изображений на фигурах на тему сказок Александра Пушкина. Награждение участников состоялось 21 января, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Также состоялось спортивное мероприятие — скалолазание, в котором участвовали как дети и подростки, так и взрослые спортсмены.
Разбор городка начнется 22 января 2024 года. После вывоза конструкций на площади вновь можно будет парковать автомобили.
Напомним, ночью 1 января 2024 года в Екатеринбурге в городок пришли более шести тысяч горожан.