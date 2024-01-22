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Фестиваль в Екатеринбурге завершил работу ледового городка

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге завершил работу

22 января 2024, 04:26
Фото: 1MI

Фестиваль в Екатеринбурге завершил работу ледового городка

В Екатеринбурге состоялось закрытие ледового городка, который был оборудован на площади 1905 года. В связи с этим 20 января 2024 года состоялся фестиваль «Ледовый штурм».

На площади 1905 года проходил конкурс изображений на фигурах на тему сказок Александра Пушкина. Награждение участников состоялось 21 января, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Также состоялось спортивное мероприятие — скалолазание, в котором участвовали как дети и подростки, так и взрослые спортсмены.

Разбор городка начнется 22 января 2024 года. После вывоза конструкций на площади вновь можно будет парковать автомобили.

Напомним, ночью 1 января 2024 года в Екатеринбурге в городок пришли более шести тысяч горожан.

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