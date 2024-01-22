Малый и средний бизнес заработал на облигациях 2,6 млрд рублей с поручительством МСП

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:42
По информации, озвученной Александром Исаевичем, генеральным директором Корпорации МСП, привлечение средств путем размещения облигаций становится все более популярным в предпринимательской среде, пишет РИА Новости. Выходя на фондовую биржу, МСП получают доступ к беззалоговому инвестированию, активы высвобождаются из банковского залога, сокращаются возможности влияния банков-кредиторов на предпринимательскую деятельность. При поддержке МСП Банка в минувшем году был поставлен на поток выпуск облигаций малых и средних предприятий. А в конце года в Российской Федерации впервые было подписано соглашение по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП. Этот инновационный инструмент господдержки обеспечивает снижение ставки фондирования для эмитентов и способствует расширению базы инвесторов.
Согласно данным, предоставленным председателем правления МСП Банка Иваном Подберезняком, удобство выхода на фондовый рынок для малых и средних предприятий заключается в отсутствии сложного ковенантного пакета, отлагательных и дополнительных условий. При этом цели, реализуемые за счет привлечения финансирования, являются достаточно гибкими. Среди факторов, имеющих важную роль в деятельности компаний малого и среднего бизнеса, следует упомянуть создание публичной истории и обеспечение узнаваемости бренда.
По словам директора по развитию первичного рынка облигаций Мосбиржи Дмитрия Таскина, облигации компаний малого и среднего бизнеса также пользуются большим спросом среди розничных инвесторов. Новые выпуски облигаций получают поддержку в виде якорных инвестиций МСП Банка, что создает условия для притока «длинных» денег на рынок. Благодаря позитивному воздействию на инвестиционное качество эмитентов сократится количество спекуляций на вторичных торгах. Указанные факторы будут способствовать росту объемов привлеченного финансирования. При этом число новых эмитентов МСП на Мосбирже возрастет.
Поручительство Корпорации МСП и якорные инвестиции МСП Банка являются инструментами институтов развития, повышающими доступность рыночных механизмов привлечения средств для компаний сегмента МСП. Выбрав самый комфортный для себя режим обслуживания долга (периодичность купонных выплат, амортизация облигационного займа), представители бизнеса могут обеспечить более долгосрочное финансирование.
Компания «Технология», входящая в перечень крупнейших поставщиков гелия, разместила на бирже облигации при участии МСП Банка. Их эмиссия помогла «Технологии» профинансировать текущую и инвестиционную деятельность, а оборотный капитал компании увеличился. Оператор услуг телекоммуникации бизнеса «Унител» получил поддержку МСП Банка как якорного инвестора — он принял участие в выпуске облигаций. Привлеченные средства в размере 150 млн рублей компания направит на такие важные цели, как подключение новых клиентов в сегменте B2B, развитие сети и разработка новых клиентских сервисов. А первым соглашением, заключенным с поручительством КМСП в Российской Федерации, стало размещение облигаций производителя молочной продукции — Истринской сыроварни.
Известно, что МСП Банк участвует в курируемом первым зампредседателя Правительства России Андреем Белоусовым нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».