Малый и средний бизнес заработал на облигациях 2,6 млрд рублей с поручительством МСП

По информации, озвученной Александром Исаевичем, генеральным директором Корпорации МСП, привлечение средств путем размещения облигаций становится все более популярным в предпринимательской среде, пишет РИА Новости. Выходя на фондовую биржу, МСП получают доступ к беззалоговому инвестированию, активы высвобождаются из банковского залога, сокращаются возможности влияния банков-кредиторов на предпринимательскую деятельность. При поддержке МСП Банка в минувшем году был поставлен на поток выпуск облигаций малых и средних предприятий. А в конце года в Российской Федерации впервые было подписано соглашение по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП. Этот инновационный инструмент господдержки обеспечивает снижение ставки фондирования для эмитентов и способствует расширению базы инвесторов.