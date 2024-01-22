Мама свердловчанина, ставшего аутистом после ковида, записала трогательное видео

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
После перенесенного заболевания мальчик стал проявлять признаки аутизма. Более того, у мальчика появилась аллергия на многие продукты, в частности, на говядину, глютен, крупы. Малышу подходит только специальная смесь, стоимость которой составляет более 4 тысяч рублей.
Эта смесь не только безопасна для него, но помогает мальчику, поскольку восстанавливает работу организма. Родители девушки покупают смесь для ребенка, берут кредиты для этого, но средств не хватает, сообщает «КП-Екатеринбург».
Более того, молодая мама собрала документы для получения смеси бесплатно, но в медучреждения региона ей отказали. Тогда она приняла решение отправить видео главе СК РФ Александру Бастрыкину, надеясь на помощь и поддержку в решении этой проблемы.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался ситуацией с найденным стеклом в еде в школе Нижнего Тагила.