Мама свердловчанина, ставшего аутистом после ковида, записала трогательное видео

После перенесенного заболевания мальчик стал проявлять признаки аутизма. Более того, у мальчика появилась аллергия на многие продукты, в частности, на говядину, глютен, крупы. Малышу подходит только специальная смесь, стоимость которой составляет более 4 тысяч рублей.