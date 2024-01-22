МИД Киргизии заинтересовало видео, на котором мигранты ходят «гуськом»

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Они состоялись 17 января на одной из трех стройплощадок, пишет ЕАН. Стражи порядка проверили документы у 150 иностранцев мигрантов, среди них было 40 человек из Киргизии. МИД Кыргызстана отметил, что нарушений среди них не выявлено.
А на кадрах, где мигранты ходят «гуськом», находятся трое кыргызов, отметили в ведомстве. Сами задержанные сообщали, что другие иностранцы разбежались, чтобы скрыться от полицейских. Поэтому стражи порядка и сказали всем пойманным ходить «гуськом».
После появления этого видео Генконсульство Киргизии начало разбирательство. Представители ведомства связались со свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой.
Во время рейда на стройплощадке мигрантов заставили пройтись гуськом, чтобы продемонстрировать власть государства над нежелательными элементами, — прокомментировал один из мигрантов.
А по данным Ура.ру, мигранты из Кыргызстана, ходившие гуськом, продолжают работать на стройке. С их документами все в порядке. Более того, они с пониманием отнеслись к произошедшему. Об этом заявил вице-консул генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге Алмазбек Байбосов.
Ранее во время рейда в Екатеринбурге мигрант чуть не раздавил общественника.