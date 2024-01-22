МИД Киргизии заинтересовало видео, на котором мигранты ходят «гуськом»

А по данным Ура.ру, мигранты из Кыргызстана, ходившие гуськом, продолжают работать на стройке. С их документами все в порядке. Более того, они с пониманием отнеслись к произошедшему. Об этом заявил вице-консул генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге Алмазбек Байбосов.