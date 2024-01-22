Названа самая некриминальная область на Урале

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Среди субъектов УрФО — это первое место. Аналитику опубликовало «РИА Новости».
Отмечается, что в 2023 году произошло 117,2 преступления на 10 тысяч человек. В сравнении с 2022 годом эксперты отметили снижение преступности на 4,1%.
После Свердловской области в рейтинге расположились: ХМАО, Ямал, Тюменская область, Курганская область.
Затем в рейтинге идет Челябинская область. Она находится на 70-й строчке.
Ранее сообщалось, что солист группы «Курара» из Екатеринбурга Олег Ягодин снялся у известного режиссера в сериале «Лихие» о криминальных 90-х.
Также ранее банда мужчин забежала в бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге с оружием. Злоумышленники стали стрелять по сотрудникам на ресепшен. Сделали это криминальные авторитеты. После происществия возбудили уголовное дело.