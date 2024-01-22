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Published Сегодня, 07:46

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Свердловскую область признали самым некриминальным регионом Урала

Названа самая некриминальная область на Урале

22 января 2024, 07:46
Фото: 1MI

Свердловскую область признали самым некриминальным регионом Урала

Свердловская область стала 21-й в рейтинге регионов по показателю преступности — самым некриминальным районом на Урале.

Среди субъектов УрФО — это первое место. Аналитику опубликовало «РИА Новости».

Отмечается, что в 2023 году произошло 117,2 преступления на 10 тысяч человек. В сравнении с 2022 годом эксперты отметили снижение преступности на 4,1%.

После Свердловской области в рейтинге расположились: ХМАО, Ямал, Тюменская область, Курганская область.

Затем в рейтинге идет Челябинская область. Она находится на 70-й строчке.

Ранее сообщалось, что солист группы «Курара» из Екатеринбурга Олег Ягодин снялся у известного режиссера в сериале «Лихие» о криминальных 90-х.

Также ранее банда мужчин забежала в бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге с оружием. Злоумышленники стали стрелять по сотрудникам на ресепшен. Сделали это криминальные авторитеты. После происществия возбудили уголовное дело.

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#Общество#Свердловская область#Рейтинг#Челябинская область#Тюменская область#Курганская область#Преступность#Екатеринбург#Урал#Дарья Сорокина
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