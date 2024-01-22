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Updated Сегодня, 05:19

Грузовая машина врезалась в товарный поезд в Екатеринбурге

Не заметил: грузовик протаранил товарный поезд в Екатеринбурге

22 января 2024, 05:19
Фото: Е1

Грузовая машина врезалась в товарный поезд в Екатеринбурге

Водитель грузовой машины влетел в поезд, который перевозил груз. ЧП произошло в Чкаловском районе Екатеринбурга.

По предварительной информации, водитель грузовика не заметил, что впереди едет железнодорожный транспорт, и поэтому не успел вовремя затормозить, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Пострадавших в дорожной аварии нет. По факту данного инцидента началась проверка.

Напомним, 19 января 2024 года на Серовском тракте водитель, сидевший за рулем «ГАЗели», влетел в фургон, который был припаркован на обочине.

После того, как мужчину осмотрели врачи, он отказался ехать в медучреждение. При этом, по его словам, он не помнит момент аварии.

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