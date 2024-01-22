Не заметил: грузовик протаранил товарный поезд в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По предварительной информации, водитель грузовика не заметил, что впереди едет железнодорожный транспорт, и поэтому не успел вовремя затормозить, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
Пострадавших в дорожной аварии нет. По факту данного инцидента началась проверка.
Напомним, 19 января 2024 года на Серовском тракте водитель, сидевший за рулем «ГАЗели», влетел в фургон, который был припаркован на обочине.
После того, как мужчину осмотрели врачи, он отказался ехать в медучреждение. При этом, по его словам, он не помнит момент аварии.