Никуда не идут. В Нижнем Тагиле на Вагонке встали трамваи

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Из-за непредвиденного инцидента на контактной сети в Нижнем Тагиле в районе о. п. «Спортивная», временно прекращено трамвайное движение по 10-му маршруту.
Вместо этого, вагоны 12-го маршрута направляются через депо Дзержинского района. Вследствие этого, трамваи стоят на месте.
В данный момент два вагона, входящие в один состав, находятся у Площади славы, сообщает «Тагильский трамвай».
Оборванный провод лежит в районе остановки спортивная по улице Юности, трамваи по всему Ленинградскому проспекту стоят, — рассказывает читатель TagilCity.ru.
Ранее сообщалось, что из-за беременной женщины в центре Екатеринбурга остановлено движение трамваев.