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В Нижнем Тагиле встали трамваи из-за аварии

Никуда не идут. В Нижнем Тагиле на Вагонке встали трамваи

22 января 2024, 14:00
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле встали трамваи из-за аварии

В Нижнем Тагиле на Вагонке в связи с непредвиденным инцидентом встали трамваи.

Из-за непредвиденного инцидента на контактной сети в Нижнем Тагиле в районе о. п. «Спортивная», временно прекращено трамвайное движение по 10-му маршруту.

Вместо этого, вагоны 12-го маршрута направляются через депо Дзержинского района. Вследствие этого, трамваи стоят на месте.

Фото: Сети Тагила

В данный момент два вагона, входящие в один состав, находятся у Площади славы, сообщает «Тагильский трамвай».

Оборванный провод лежит в районе остановки спортивная по улице Юности, трамваи по всему Ленинградскому проспекту стоят, — рассказывает читатель TagilCity.ru.

Ранее сообщалось, что из-за беременной женщины в центре Екатеринбурга остановлено движение трамваев.

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