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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Иномарку арестовали у жителя Екатеринбурга из-за кредитов и алиментов

Отец двух дочек из Екатеринбурга лишился дорогой иномарки из-за долгов по алиментам

22 января 2024, 10:53
Фото: Midjourney

Иномарку арестовали у жителя Екатеринбурга из-за кредитов и алиментов

В Екатеринбурге приставы нашли автомобиль Mersedes должника и арестовали его. Мужчина, владеющий автомобилем, задолжал своим дочкам деньги.

Дочка мужчины 7 и 9 лет. Он давно не платил алименты на их содержание и задолжал около 200 тысяч рублей, сообщили в региональном ФССП.

Тогда было возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании алиментов на эту сумму, а также задолженностей по кредитам на сумму более двух миллионов рублей, так как мужчина еще и не вносил платежи по кредитам.

При этом мужчина владел иномаркой Mersedes S500. Он сообщал приставам, что машину давно утилизировал и даже предоставил справку. Однако приставы не поверили и сумели разыскать авто, после чего на него был наложен арест.

Машина была «спрятана» на подземном паркинге на Вторчермете. Если в ближайшее время мужчина не заплатит по счетам, то машину продадут в пользу его долгов.

Ранее житель Екатеринбурга спрятал спорткар в сугробе, потому что боялся приставов. Однако автомобиль все равно разыскали.

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#Происшествия#Свердловская область#Долги#Приставы#Алименты#ФССП#Мерседес#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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