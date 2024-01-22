Отец двух дочек из Екатеринбурга лишился дорогой иномарки из-за долгов по алиментам

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Дочка мужчины 7 и 9 лет. Он давно не платил алименты на их содержание и задолжал около 200 тысяч рублей, сообщили в региональном ФССП.
Тогда было возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании алиментов на эту сумму, а также задолженностей по кредитам на сумму более двух миллионов рублей, так как мужчина еще и не вносил платежи по кредитам.
При этом мужчина владел иномаркой Mersedes S500. Он сообщал приставам, что машину давно утилизировал и даже предоставил справку. Однако приставы не поверили и сумели разыскать авто, после чего на него был наложен арест.
Машина была «спрятана» на подземном паркинге на Вторчермете. Если в ближайшее время мужчина не заплатит по счетам, то машину продадут в пользу его долгов.
Ранее житель Екатеринбурга спрятал спорткар в сугробе, потому что боялся приставов. Однако автомобиль все равно разыскали.