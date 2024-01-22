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Водитель Nissan устроил смертельное ДТП на трассе в Свердловской области

Пенсионерка скончалась после ДТП на заснеженной дороге под Богдановичем

22 января 2024, 03:33
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Водитель Nissan устроил смертельное ДТП на трассе в Свердловской области

73-летний водитель иномарки Nissan X-Trail врезался в автомобиль «Богдан» на трассе Богданович — село Гарашкинское. ДТП случилось 21 января 2024 года.

Водитель Nissan выехал на встречку и влетел в автомобиль «Богдан», за рулем которого сидел 42-летний мужчина, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В столкновении пострадали оба водителя и 74-летняя женщина, ехавшая в Nissan. Их привезли в медучреждение. Вскоре женщина, которую положили в реанимацию, умерла.

Автоинспектор при осмотре места происшествия определил, что дорога, где произошла авария, находится в плохом состоянии из-за неубранного снега.

Напомним, в Первоуральске водитель автомобиля Lada Priora врезался в автобус, в котором ехали пассажиры. В ДТП пострадали один из пассажиров автобуса, а также водитель Lada.

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