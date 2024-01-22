Пенсионерка скончалась после ДТП на заснеженной дороге под Богдановичем

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Водитель Nissan выехал на встречку и влетел в автомобиль «Богдан», за рулем которого сидел 42-летний мужчина, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В столкновении пострадали оба водителя и 74-летняя женщина, ехавшая в Nissan. Их привезли в медучреждение. Вскоре женщина, которую положили в реанимацию, умерла.
Автоинспектор при осмотре места происшествия определил, что дорога, где произошла авария, находится в плохом состоянии из-за неубранного снега.
Напомним, в Первоуральске водитель автомобиля Lada Priora врезался в автобус, в котором ехали пассажиры. В ДТП пострадали один из пассажиров автобуса, а также водитель Lada.