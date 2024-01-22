Почти 400 раз в 2023 году жители Нижнего Тагила дышали опасным воздухом

В 2023 году редакция TagilCity.ru проводила постоянный мониторинг воздуха на наличие загрязняющих веществ при помощи газоанализатора «Геолан-1П», а также следила за результатами замеров на государственных постах мониторинга. Оказалось, выбросы превышали норму 130 дней и почти 400 раз за год.

∟ Какие вещества и сколько дней превышали норму в 2023 году

∟ В какие месяцы в 2023 году было больше всего превышений вредных веществ