Почти 400 раз в 2023 году жители Нижнего Тагила дышали опасным воздухом

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Забор воздуха при помощи газоанализатора корреспонденты проводили каждый день в районе ж/д вокзала. Прибор улавливает в атмосфере семь загрязнителей: диоксид азота, диоксид серы, сероводород, формальдегид, синильную кислоту, углекислый газ и метан.
У «Уральского УГМС», к которому относятся посты государственного мониторинга, более широкий спектр замеряемых веществ: взвешенные вещества (пыль), оксиды углерода и азота, фенол, аммиак, этилбензол, бензапирен, ксилол, толуол, тяжелые металлы и другие. Отборы проб на четырех постах, находящихся на Вагонке, Сухоложском поселке, Красном Камне и Тагилстрое, делаются круглосуточно, как при помощи газоулавливающего оборудования, так и ручным способом.
Всего в 2023 году было 130 дней, в которые объем выбросов загрязняющих веществ в тагильском воздухе был выше нормы. По сравнению с 2022 годом количество дней с превышениями уменьшилось на 20%, но на 42% увеличилось количество раз — с 227 до 393.
Наиболее частым веществом стал диоксид азота — 201 превышение за год. В некоторые дни, согласно данным станций УГМС, их было 10-12 за сутки. Его максимальное ПДК диоксида азота составляло 2,5. Этот газ, попадая в организм человека, может вызывать заболевания легочной системы: бронхит, трахеит, пневмонию, а при длительном контакте — эмфизему.
На втором месте оказался сероводород — 151 превышение за год. Максимальное ПДК — 3,8. Опасность сероводорода в том, что при увеличенной концентрации вещества человек не ощущает его аромат, похожий на запах тухлых яиц. Причина в том, что рецепторы, отвечающие за обоняние, оказываются парализованными. Кроме того, при воздействии сероводорода могут появится слезотечение, насморк, головная боль и тошнота, а также металлический привкус во рту.
Превышения еще одного опасного вещества — формальдегида — фиксировалось 24 раза за год. Максимальная его концентрация была 2 ПДК. Формальдегид является канцерогенным, то есть может вызывать рак. Также вещество раздражает кожные покровы, слизистые глаз, носа и горла. При воздействии на беременную женщину может вызывать необратимые последствия у плода и последующую мутацию.
Кроме того, в 2023 году в воздухе Нижнего Тагила фиксировались оксид азота — шесть раз, аммиак и оксид углерода — по три раза, фенол — два раза и взвешенные вещества — один раз.
Пик превышений выбросов пришелся на теплое время года. В июле станции УГМС и газоанализатор TagilCity.ru зафиксировали 100 превышений за 22 дня. В мае и июне — 69 и 65 превышений соответственно. Также месяцами с высокими показателями стали апрель — 44 превышения и сентябрь — 39 превышений.
С наступлением холодов их количество заметно сократилось: в октябре — четыре превышения, в ноябре — два, в декабре — семь.
Хуже всего экологическая обстановка была в районе Сухоложского поселка. Здесь станция УГМС ловила превышения вредных веществ 70 дней за прошлый год. Точка замеров на улице Гражданская на расстоянии примерно в километр от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.
В центре Нижнего Тагила возле вокзала прибором TagilCity.ru зафиксирован 41 день с превышениями за год. Место забора воздуха возле ж/д вокзала также расположено примерно в километре от ЕВРАЗ НТМК, а еще, рядом проходят автомобильная дорога, где поток достаточно активен, и железнодорожные пути.
На третьем месте по количеству дней с превышениями выбросов — Тагилстрой. За год их было 28. Станция УГМС в этом районе находится на улице Металлургов, 7, что в 2,5 километрах от ЕВРАЗ НТМК и в километре от ж/д станции Смычка.
На Вагонке и Красном Камне в 2023 году было девять и пять дней с превышениями вредных веществ соответственно.